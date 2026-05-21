Estudiante colombiano detenido por ICE teme perder su graduación y beca deportiva en Chicago

Lo que debía ser el cierre de una etapa escolar terminó convertido en un proceso migratorio incierto para Ricardo Esteban Hernández Navarrete, un estudiante colombiano de 18 años que permanece detenido por ICE a pocos días de graduarse de la preparatoria en Chicago.

El joven, alumno de Mather High School en el vecindario de West Ridge, teme no poder asistir ni a la ceremonia de graduación ni al baile escolar de fin de curso, eventos que considera irrepetibles.

Arresto ocurrió durante trámite de asilo

Ricardo fue detenido el pasado16 de marzo junto a su madre, Liliana Navarrete, mientras ambos acudían a una cita migratoria para la toma de huellas en una oficina del centro de Chicago.

Según su equipo legal, madre e hijo estaban cumpliendo con el proceso de asilo iniciado después de haber ingresado a Estados Unidos en 2022 y entregarse voluntariamente a autoridades fronterizas.

Actualmente, los dos permanecen detenidos en Kentucky y no han podido reencontrarse desde el arresto.

“No sé si llegaré a mi graduación”

Desde el centro de detención en Grayson, Kentucky, Ricardo habló sobre la preocupación que siente al acercarse la fecha de graduación programada para el 28 de mayo.

“Estoy feliz y, a la vez, triste. Feliz porque sé que tengo mi diploma asegurado; si no lo tuviera, estaría muy asustado y preocupado. Y triste porque no sé si voy a alcanzar a estar allá, si voy a llegar al prom o a la graduación, porque son etapas que uno no vuelve a vivir”, declaró a Telemundo.

El estudiante explicó que ya tiene asegurado su diploma, pero le afecta la posibilidad de perderse momentos importantes de su último año escolar, como es su graduación.

También aseguró que el fútbol se convirtió en una motivación clave en su vida desde que llegó a Estados Unidos.

Había conseguido beca deportiva

Antes de ser detenido, Ricardo obtuvo una beca deportiva para continuar estudiando en Truman College gracias a su desempeño en el fútbol.

Sin embargo, afirmó que el encierro ha impactado directamente su preparación física y emocional, ya que no puede entrenar mientras permanece bajo custodia migratoria.

El joven relató además que ha sido trasladado entre distintos centros de detención y que actualmente comparte espacio con cerca de 90 personas.

Defensa buscará liberación bajo fianza

La abogada Kelly Anne Fennell informó que la defensa planea presentar solicitudes de fianza para Ricardo y su madre con el objetivo de que ambos puedan continuar su proceso migratorio fuera de detención.

El equipo legal considera que un reciente fallo de la Corte de Apelaciones del Sexto Circuito podría beneficiar el caso, debido a que reconoce el derecho de ciertos inmigrantes detenidos a tener audiencias de fianza.

La resolución aplica en Kentucky, estado donde Ricardo permanece detenido.

ICE sostiene que solicitud de asilo no otorga estatus legal

En relación con el caso, ICE señaló que contar con una solicitud pendiente ante USCIS no concede automáticamente estatus legal en Estados Unidos y reiteró que las personas que ingresan ilegalmente al país pueden quedar sujetas a detención o deportación.

La defensa sostiene que tanto Ricardo como su madre no tienen antecedentes penales y cumplieron con los procedimientos establecidos dentro de su proceso de asilo.

La próxima audiencia migratoria del joven fue programada para el 19 de mayo, mientras que la de su madre quedó fijada para el 15 de junio.

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