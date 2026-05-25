La cadena Guzman y Gomez, de comida mexicana que buscaba competir con Chipotle sale del mercado estadounidense

La cadena australiana Guzman y Gomez Mexican Kitchen (GYG) puso fin a su aventura en Estados Unidos, ya que la empresa confirmó el cierre definitivo de todos sus restaurantes en el país, dejando atrás un proyecto que alguna vez buscó abrir cientos de locales y competir directamente con gigantes como Chipotle.

La compañía anunció que sus ocho establecimientos ubicados en el área metropolitana de Chicago dejaron de operar desde el pasado 22 de mayo, marcando su salida total del mercado estadounidense.

A través de mensajes publicados en su página web y redes sociales, la empresa agradeció a clientes y empleados que formaron parte de su operación durante los últimos años.

La decisión representa un giro importante para una marca que, cuando llegó a Estados Unidos en 2020, tenía planes ambiciosos de crecimiento. Sus fundadores habían señalado que visualizaban una expansión masiva en el país, con la meta de abrir “cientos, o incluso miles” de restaurantes.

Guzman y Gomez closes all 8 US restaurants — immediately

Six years in Chicago: "path to performance was not there"

One-time charge: $30-40M | GYG stock: SURGED on the news

200+ locations in Australia, Singapore, Japan: unaffected

US market: Chipotle dominance + $4.50 gas pic.twitter.com/n5agp7wi9c — Strategic Group (@StrategicG23031) May 24, 2026

Adiós “al sueño americano”

Sin embargo, el panorama terminó siendo distinto. Steven Marks, uno de los fundadores de la empresa, explicó que, aunque confiaban en la calidad de sus productos y en la experiencia ofrecida a los consumidores, el crecimiento esperado no llegó al ritmo proyectado.

La compañía concluyó que mantener operaciones en Estados Unidos requería una inversión mucho mayor de tiempo y recursos de lo que inicialmente habían calculado.

Tras analizar el desempeño del negocio, la empresa optó por concentrar esfuerzos en mercados donde ya tiene una presencia más sólida, como Australia, Japón y Singapur.

La salida ocurre en un momento complicado para el sector restaurantero estadounidense. Los negocios enfrentan consumidores más cautelosos con sus gastos, además del aumento constante en costos operativos y alimentos.

Guzman Y Gomez's (ASX:GYG) share price jumped after the burrito making company said its closing up its US business. GYG says it will immediately exit the US market and close its Chicago restaurants after deciding the business would take far more time and capital to succeed than… pic.twitter.com/HVbnTrnJ3I — TSN: The Stock Network (@TheStockNet) May 25, 2026

Datos citados por medios especializados indican que una parte importante de los estadounidenses ha reducido el gasto en restaurantes y compras durante el último año. Además, el costo de comer fuera de casa ha registrado aumentos considerables desde 2019.

GYG había tratado de diferenciarse como una alternativa de comida rápida mexicana enfocada en ingredientes sin conservantes ni ciertos aditivos artificiales, pero entró a competir en un mercado altamente disputado.

Pese a la retirada, la noticia fue bien recibida por inversionistas en Australia, donde las acciones de la empresa registraron un aumento después del anuncio, mientras la compañía centra su estrategia en ampliar su presencia en otros mercados internacionales.

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