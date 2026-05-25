Ricky Martin promete volver a Montenegro a pesar del ataque con gas lacrimógeno en su concierto

El cantante puertorriqueño Ricky Martin se pronunció con respecto al incidente en su concierto en Montenegro, donde una persona del público arrojó gas lacrimógeno al escenario en medio del show.

El intérprete de “La mordidita” escribió un texto en sus historias de Instagram en donde el músico restó importancia al incidente con el gas lacrimógeno y se centró en el cariño y la energía del público.

“Montenegro, solo me voy a enfocar en la increíble energía que sentí viniendo de ustedes. Un público cálido y lleno de amor. Estábamos celebrando, la música, la cultura y, por supuesto, tu independencia. Todavía sigo volando después de esa noche tan increíble cantando para ustedes. Mucho amor siempre… y volveré”, escribió el intérprete.

De esta manera, Ricky Martin confirma que este incidente no impedirá que visite nuevamente Montenegro en el futuro.

El pasado jueves 21 de mayo, la estrella boricua ofreció un concierto en el país balcánico como parte de la etapa europea de su gira “Ricky Martin Live”. Durante el show, una persona arrojó gas lacrimógeno al escenario, lo que obligó a que el concierto fuese interrumpido. De acuerdo con un comunicado del equipo del cantante, Ricky Martin y el público fueron evacuados mientras las autoridades trabajaban para controlar la situación.

Aunque le recomendaron a Ricky Martin no continuar con el show como medida de seguridad, el artista decidió continuar con el show.

“Aunque miembros del equipo de trabajo del artista recomendaron no continuar con el espectáculo, una vez que las autoridades confirmaron que la situación estaba bajo control y que el público podía regresar de manera segura, Ricky Martin decidió retomar el concierto para cumplir con su compromiso con sus fans”, dijo el equipo en un comunicado publicado por Róndine Alcalá, publicista del intérprete boricua.

Ninguna persona que se encontraba en el recinto resultó lesionada, tampoco el artista y su equipo. En el comunicado, se informó que la gira de Ricky Martin continuará en Europa y otras fechas internacionales según lo previsto.

El 19 de junio se presentará en Pula, Croacia, y el 21 de junio actuará en San Benedetto del Tronto, Italia. El 24 de junio se presentará en Pully, Suiza. El artista finalizará el mes con un concierto el 27 de junio en Oberhausen, Alemania, y el 29 de junio cantará en Praga, República Checa.

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