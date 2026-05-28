Novia de Lamine Yamal explota ante las críticas por su relación

Desde la primera presentación de Bad Bunny en Barcelona, las redes sociales “explotaron” tras la asistencia de Lamine Yamal junto a la influencer Inés García, que terminó de confirmar el romance entre ambos y, luego de ser víctima de malos comentarios, García arremetió contra todos los que emitieron frases negativas al respecto.

Primero, fueron vistos en la despedida de temporada del Barcelona, club donde juega el delantero español; luego compartieron juntos en la casita de Bad Bunny la semana pasada y hace cuatro días, Lamine compartió una fotografía de los dos bien cerquita. Desde entonces, lo que ha tenido la influencer española en su DM son puras críticas.

Novia de Lamine Yamal habla sobre los malos comentarios que ha recibido

Aunque no hay una razón contundente, la influencer de 20 años compartió un video recientemente, en el que revela que está siendo objeto de muchas críticas por su relación con Yamal, algo que no tolera. “Yo estoy super bien, no puedo decir que me ha afectado lo que ha pasado, ni todas las críticas”, comentó Inés, quien añadió que tenía claro que todo ese tipo de comentarios vendrían.

“Convives con esto o te comen, y yo no voy a permitir que me coma gente que tiene tiempo de insultar a una persona de 20 años que no ha hecho absolutamente nada malo. No le estoy faltando el respeto a nadie y no estoy jodiendo la vida de nadie“, destacó con su acento español la influencer. García también resaltó que podría hacer un video de 25 minutos para responder cada uno de los comentarios negativos que ha recibido.

La española dejó claro que no tiene la intención de aclarar las difamaciones que se han hecho en su contra. “No tienen que estar de mi lado, ni del lado de nadie, porque no hay ningún lado. Nadie ha hecho nada malo“, mencionó. Esas imágenes fueron compartidas por Javi Hoyos a través de su plataforma de Instagram.

¿Por qué surgieron las críticas?

La ola de críticas pudo haber emergido de seguidores también de la influencer Alex Padilla, primera novia pública de Lamine, con la cual habría roto vínculo por una presunta infidelidad, aunque eso nunca se confirmó.

“Ella siempre quiso ser como tú“, fueron algunos de los comentarios que se divisaron en las redes sociales etiquetando a Alex Padilla, luego de conocerse la relación entre Lamine e Inés. Otros internautas afirman que está con el delantero culé por interés y no por amor.

Lo cierto es que todo parece indicar que las cosas entre Yamal y la influencer García van “viento en popa”. Este jueves, Lamine compartió otra publicación en su cuenta personal de Instagram junto a Inés.

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