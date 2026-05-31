Alexa Demie, la misteriosa estrella de “Euphoria”, aclara que no se retirará de la actuación 

La actriz Alexa Demie, una de las estrellas de la serie “Euphoria”, desmintió los rumores de que planea retirarse de la actuación tras el fin de la tercera temporada de la serie de HBO.

Demie es una de las figuras más enigmáticas de la serie. La fama y exposición pública de varios miembros del elenco como Jacob Elordi, Sydney Sweeney y Zendaya despegó después del lanzamiento de “Euphoria” en 2019 y se convirtieron en actores populares en varios proyectos de alto nivel. Sin embargo, casi nada se sabe de los proyectos de Alexa Demie y mucho menos qué hará después de despedir al personaje de Maddy Pérez.

Alexa Demie ofreció una entrevista a The Hollywood Reporter en la que desmintió un posible retiro de la actuación y aclaró sus próximos proyectos tras “Euphoria”.

“Tengo metas y cosas que quiero”, declaró. “Pero prefiero mantenerlo en privado”.

Alexa Demie aseguró que no cambiaría la manera en la que maneja la exposición pública. “Me gusta mi vida así y no la cambiaría”.

Los rumores sobre un posible retiro ocurrieron después de su participación en el episodio de 2020 de The A24 Podcast. Explicó que al principio de su carrera consideró dejar de hacer audiciones después de que parecía que todos los papeles principales iban a parar a actores blancos.

Demie tiene ascendencia mexicana por parte de su madre, por lo que sintió que no había disponibles papeles para actores con sus características. De hecho, una vez leyó la descripción de un personaje para un papel principal en una oficina de casting y se dio cuenta de que las personas latinas no eran consideradas para el papel. Aunque esto pudo haberla desmotivado, por el contrario, se convirtió en un impulso.

“Lo estaba leyendo y me impactó mucho, y seguí teniendo esa experiencia. Estaba harta de entrar en esas habitaciones. Esto fue durante esa época en la que eres joven y cada pocos meses piensas: ‘Lo dejo, lo dejo’. Pero conociéndome, jamás lo habría dejado. Soy más del tipo de persona que piensa: ‘No, voy a demostrar que puedo hacerlo'”, dijo.

De hecho, el creador de la serie, Sam Levinson, le recomendó a Alexa que no usara un atuendo rojo en su audición para Maddy Pérez para que no pensaran que era demasiado latina.

“Recuerdo que la aparté y le di algunos consejos. Creo que llevaba algo rojo, y sabía que los ejecutivos pensarían enseguida: “Oh, es demasiado latina”. Así que le dije: “No te pongas nada rojo”, para suavizar la primera impresión que tenía”, dijo.

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