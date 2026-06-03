Los estrenos hispanos en el Festival Tribeca

Tribeca abre hoy sus puertas para celebrar su edición número 25. Lo que comenzó como un gesto para revitalizar el bajo Manhattan tras el 11 de septiembre se ha convertido en uno de los festivales más influyentes del mundo: un espacio dedicado a películas que marcan pauta en la conversación política y cultural.

Esta edición es también la más ambiciosa hasta la fecha. Cara Cusumano, directora del festival, confirmó un récord de 103 estrenos mundiales. Entre los 118 largometrajes y 86 cortometrajes de la selección, Tribeca 2026 registra la mayor presencia de directoras y de cineastas debutantes en la historia del festival, además de una diversidad de países sin precedentes.

Entre esa diversidad, las voces hispanas llegan con fuerza: estrenos mundiales y películas ya premiadas en el circuito de festivales de clase A que tocan Nueva York por primera vez. La programación abarca documentales, thrillers e historias sobre música, todas ancladas en la exploración de la identidad. Y honrando ese equilibrio entre celebridades y nuevas voces que define el ADN de Tribeca, también están los títulos donde actores consagrados como Wagner Moura, Yalitza Aparicio y Oscar Isaac siguen defendiendo lo que una cara latina puede significar.

Aquí, los títulos que encontramos con raíces en México, Chile, Brasil, España, República Dominicana y Puerto Rico.

ESTRENOS MUNDIALES

Funk (Brasil) Largometraje de ficción

Funk tendrá su estreno mundial en Tribeca. Foto: Tribeca Film Festival. Crédito: Cortesía

El escenario son las favelas de Río de Janeiro y el soundtrack es el funk putería. La película sigue la travesía de Sabrina hacia su inevitable coronación como reina del género carioca, con un elenco que mezcla actores profesionales con figuras reales de la escena: Duda Santos, MC Nem, Lellê y DJ Crazy Jeff. El director es Aly Muritiba, autor de la Trilogía de Prisiones, que brilló en Cannes, Venecia y Sundance, y cuya película “Desierto Privado” representó a Brasil en la carrera al Oscar a Mejor Película Internacional en 2022. Con “Funk”, Tribeca honra su tradición de ser un escaparate para historias donde la música es protagonista.

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Guerra de Verano (Chile, Argentina, Uruguay, Italia) Largometraje de ficción

“Guerra de verano” es una adaptación de la novela “El Tercer Reich”, de Roberto Bolaño. Foto: Tribeca Film Festival. Crédito: Cortesía

La directora Alicia Scherson adapta “El Tercer Reich” de su compatriota Roberto Bolaño en su segundo encuentro con el autor: en 2013 llevó al cine “Una novelita lumpen” bajo el título “Il Futuro”, película que le valió el Premio KNF del Círculo de Periodistas de Países Bajos en el Festival de Rotterdam. En “Guerra de Verano”, sitúa la historia en Chile de 1989, el último año del régimen pinochetista, y sigue al campeón de juegos de estrategia Udo Berger, que vacaciona con su novia en un resort costero hasta que la desaparición repentina de un amigo y la aparición de un misterioso jugador local borran la línea entre el juego y la realidad. Con actuaciones de Dan Beirne, David Gaete y el debut de Lux Pascal en el cine chileno, Scherson promete una atmósfera inquietante al estilo de “Barton Fink” sin renunciar a un humor que, según ella misma, “conecta muy bien con el público estadounidense”.

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Mexicanamerican (EUA) Largometraje documental

Con origen en viejas cintas en VHS llega este particular filme documental. Foto: Tribeca Film Festival. Crédito: Cortesía

¿Cuál es el costo real del sueño americano? El cineasta Eddie Sánchez, nacido en Portland, Oregon, hijo de inmigrantes de la zona rural de Jalisco, rastrea en su debut documental el viaje de sus padres, Lalo y Beby, de México a Estados Unidos. Con entrevistas originales y cintas VHS que la familia enviaba por la frontera como forma de “visitar” a los seres queridos que no podían ver en persona, “Mexicanamerican” es un collage que abarca décadas y explora el costo cultural y emocional de la migración.

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Summer of Three (Puerto Rico)

La cinta es obra del director Carlitos Ruiz-Ruiz. Foto: Tribeca Film Festival. Crédito: Cortesía

Carlitos Ruiz-Ruiz regresa a Tribeca, el festival donde en 2007 estrenó su primer largometraje “Lovesickness”, ganador de Mejor Ópera Prima, Premio del Público y Mejor Película, entre otros. Después de “De Puerto Rico para el Mundo”, documental que recorre la historia musical de la isla a través de las voces de Rita Moreno, Rosie Pérez y José Feliciano, Ruiz-Ruiz vuelve a la ficción con una historia que sigue celebrando su tierra.

En “Summer of Three”, Javi, un chico de 17 años, regresa a la isla tras la muerte de su abuelo y conoce a Luife y Kiki, dos inadaptados que le voltean el mundo de cabeza. Bajo la trama de un triángulo amoroso, la película ofrece un retrato honesto y colorido de Puerto Rico: una reflexión sobre los lazos que se forman por apertura y por azar, enmarcada en un tour por paisajes boricuas. Dirigida y producida por Ruiz-Ruiz junto a su hijo Marcel Ruiz, quien también coescribe y da vida a Javi.

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Survival of the Thickest (EUA) Serie televisiva

En el festival se estrenará la tercera temporada de “Survival of the Thickest” Foto: Tribeca Film Festival. Crédito: Cortesía

Tribeca también tiene espacio para las series. La comedia de Netflix protagonizada por Michelle Buteau, actriz y autora de raíces haitianas y jamaiquinas, estrena su tercera temporada en el festival. Basada en el libro de ensayos de la propia Buteau —ganadora del Premio de la Crítica Televisiva al mejor especial de comedia en 2021—, la nueva temporada le da continuidad a las aventuras de Mavis Beaumont, quien sigue construyendo su marca como estilista mientras navega el amor y el amor propio.

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Leg Day (Brasil) — Cortometraje de animación

Este corto animado seguramente quedará entre los más entrañables del festival. Foto: Tribeca Film Festival. Crédito: Cortesía

El debut del artista gráfico João Lauro Fonte, quien firma prácticamente en solitario la dirección, producción, fotografía y edición de este simpático cortometraje de stop motion protagonizado por un pingüino. Para algunos, todos los días son días de pierna.

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The Dark Knot at the Center (Portugal, EUA) — Cortometraje documental

Una historia de relevancia para las mujeres en ambos lados de la frontera. Foto: Tribeca Film Festival. Crédito: Cortesía

A partir de un archivo de cartas escritas en los años sesenta, la cineasta portuguesa Inês Pedrosa e Melo reimagina los viajes clandestinos de mujeres de todo Estados Unidos hacia ciudades fronterizas mexicanas en busca de atención para interrumpir un embarazo. Pedrosa e Melo, investigadora y doctoranda en Cine y Medios Digitales en UC Santa Cruz, presenta este cortometraje como parte de su investigación doctoral. Su trabajo anterior, “Home, Revised” (2022) ganó el Premio Fernando Lopes a Mejor Primer Film Portugués en Doclisboa.

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Oscar de la Renta: A Life Well Lived (EUA, República Dominicana, India, Italia) — Cortometraje documental

La historia de Oscar de la Renta llegará a Tribeca. Foto: Tribeca Film Festival. Crédito: Cortesía

El director Richard Kaufman regresa a un sujeto que conoce bien: en 2013 realizó “Oscar de la Renta: An American Icon”, producido con la Fundación Clinton y proyectado en el Carnegie Hall. En esta nueva entrega traza el camino del diseñador desde inmigrante dominicano hasta ícono de la moda americana, celebrando seis décadas de creatividad y elegancia.

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ESTRENOS NORTEAMERICANOS Y EN NUEVA YORK

Sad Girlz (México, España, Francia) — Largometraje de ficción

Fernanda Tovar hace su debut con este largometraje. Foto: Tribeca Film Festival. Crédito: Cortesía

Del prolífico género coming-of-age, pocas películas logran enlazar la amistad entre mujeres, la iniciación sexual y los límites difusos del abuso y el consentimiento en una sola historia. La ópera prima de Fernanda Tovar, con Rocío Guzmán y Darana Álvarez, sigue a La Maestra y Paula, mejores amigas y figuras del equipo de natación de su escuela, hasta que una noche en una fiesta algo le ocurre a Paula y cada una reacciona de manera radicalmente distinta. Premiada en la Berlinale, donde los jurados internacional y juvenil de la sección Generation 14+ coincidieron en otorgarle sus reconocimientos principales, llega a Tribeca como una de las cintas más esperadas.

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Alejandro Sanz: Cuando nadie me ve (España, EUA) Serie documental

Alejandro Sanz contará su historia más íntima en esta serie documental. Foto: Tribeca Film Festival. Crédito: Cortesía

Dirigida por Álvaro Ron. De niño obsesionado con la música a ícono global: el recorrido de Alejandro Sánchez Pizarro, marcado por el fracaso temprano, la reinvención y la creación de Corazón Partío. Una historia sobre la fama, la paternidad, la depresión y el renacimiento de la voz de una generación con testimonios de Shakira, Laura Pausini, Rosalía, Juanes, entre otros.

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La lucha de Lucía (México) Cortometraje documental

“La Lucha de Lucía” tendrá su estreno en Nueva York en el marco de este festival. Foto: Tribeca Film Festival. Crédito: Cortesía

Escrita y dirigida por María Sofía Hernández Téllez, rodada en Tijuana con luchadores locales, “La lucha de Lucía” se inscribe en la tradición del cine de luchadores mexicano de los años cincuenta y la trae al siglo XXI con una protagonista mujer. Tras otra derrota en el ring, Lucía debe desafiar las tradiciones de su familia para demostrar su lugar en ese mundo.

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Hope / La esperanza (EUA, México) Cortometraje documental

Una historia sobre migración y memoria. Foto: Tribeca Film Festival. Crédito: Cortesía

La película dirigida, fotografiada y editada por Javier Cruz-Ginez tuvo su estreno en el Festival Internacional de Cine de Atenas y comenzó su recorrido norteamericano en el Festival de Cine de Chicago. A través de material de archivo y conversaciones con su propia familia, Javier traza las reflexiones de sus padres sobre su historia de migración y la esperanza que persiste de poder cruzar la frontera para reunirse con sus seres queridos en San Pedro Teozacoalco, Oaxaca.

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So, Boom (EUA) — Cortometraje de ficción

Un divertido estreno. Foto: Tribeca Film Festival. Crédito: Cortesía

Sweet Tea tiene una noche para empapar a su hermana menor de la cultura carcelaria previo a su ingreso a prisión. Lo que suena a comedia oscura tiene un origen igual de singular: el guion fue escrito mientras sus cocreadoras esperaban que comenzara la clase de actuación que imparten desde hace ocho años en Rikers Island. Detrás está Abby Pierce, improvisadora, actriz y directora cuyos cortometrajes han ganado diversos premios, incluyendo Mejor Comedia en el Festival Internacional de Cine Shorts de Nueva York.

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LEADING LATINOS

La sección Spotlight Narrative de Tribeca es la vitrina reservada para los estrenos más anticipados del festival: cineastas consagrados, nombres reconocibles y las películas más esperadas. Este año, cuatro de esos títulos tienen rostros latinos en sus repartos principales.

Killing Castro (EUA) Largometraje de ficción

Diego Boneta interpreta a Fidel castro en este film. Foto: Tribeca Film Festival. Crédito: Cortesía

En 1960, Fidel Castro llega a Nueva York para hablar ante la ONU y acepta la invitación de Malcolm X para alojarse en el Hotel Theresa de Harlem. El FBI, la CIA y la mafia tienen otros planes. El debut en ficción del director Eif Rivera, reconocido por dirigir videos musicales de Cardi B, DJ Khaled y otros exponentes del género, reúne a Al Pacino, Diego Boneta como Castro y Diego Calva como el Che Guevara en un thriller político sobre poder, vigilancia y solidaridad.

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The Last Day (EUA) Largometraje de ficción

Wagner Moura llega en esta reinterpretación de la novela clásica de Virginia Woolf. Foto: Tribeca Film Festival. Crédito: Cortesía

Wagner Moura, nominado al Oscar por Mejor Actor, comparte créditos con Alicia Vikander y Victoria Pedretti en esta reinterpretación libre de “Mrs. Dalloway” de Virginia Woolf. En un 4 de julio en Nueva York, Julia, escritora y madre, se reencuentra con figuras de su pasado y una joven madre en crisis, lo que la obliga a confrontar su falta de propósito. Escrita y dirigida por la artista de videoinstalación Rachel Rose, The Last Day se suma a los debuts cinematográficos en Tribeca. La cinta llega de la mano de Killer Films, productora detrás de “Boys Don’t Cry”, “Still Alice“ y “Carol“.

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In the Hand of Dante (EUA) Largometraje de ficción

Oscar Isaac repite colaboración con Julian Schnabel, director de “At Eternity’s Gate”, donde Isaac encarnó a Paul Gauguin en la biografía de Van Gogh, pero ahora como protagonista en el doble papel de Nick Tosches/Dante Alighieri. La película adapta la novela homónima de Nick Tosches e imagina qué ocurre cuando un manuscrito de “La Divina Comedia” hallado en la biblioteca del Vaticano cae en manos de un jefe de la mafia neoyorquina que intenta venderlo en el mercado negro. Con Martin Scorsese, John Malkovich y un cameo de Al Pacino, la producción de Netflix es uno de los estrenos más esperados del festival.

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The Long Haul (EUA, Reino Unido) Largometraje de ficción

La gandora de 3 Emmys, Margo Martindale, protagoniza esta cinta que también cuenta con la actuación de Yalitza Aparicio. Foto: Tribeca Film Festival. Crédito: Cortesía

Yalitza Aparicio forma parte del elenco de este drama de carretera protagonizado por Margo Martindale como CJ, una camionera cuya vida se desestabiliza cuando una carta de la junta de libertad condicional la obliga a confrontar un oscuro pasado.

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PODCASTS

Reaching Out (Futuro Media) — Estreno mundial

En la víspera de sus 30 años, los gemelos Sayre y Connor buscan a su padre biológico mientras intentan descifrar sus propias vidas. Un relato sobre padres, hijos y la distancia entre ellos. Creado por Sayre Quevedo, se presenta como premiere mundial.

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El Capitán y el Brazalete de Esmeraldas (Colombia, España)

Mayo de 1970, días antes del Mundial de México. El capitán de Inglaterra, Bobby Moore, es arrestado en Bogotá acusado de robar un brazalete de esmeraldas. Este podcast narrativo reconstruye el escándalo —deporte, política y diplomacia entrelazados— a través de entrevistas, archivo y cables diplomáticos desclasificados. Dirigido por Camilo Macías, Felipe Macías y Juan Serrano.

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Nacional II: La ruta del exilio (España)

¿Qué tienen en común una joven republicana española de 1939 y una joven palestina de 2025? Este podcast entrelaza ficción y documental para contar, en paralelo, dos exilios separados por casi un siglo. Con Victoria Luengo y Duha Alzaiti. Creado por Javier Gallego Garrido.

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Sobre Tribeca

Fundado por Robert De Niro, Jane Rosenthal y Craig Hatkoff en 2002, el Festival de Tribeca se ha convertido en una de las plataformas cinematográficas más influyentes del mundo. En sus 25 años de historia ha sido plataforma de lanzamiento de películas que han marcado época: desde “About a Boy” y “Apocalypse Now: Final Cut” de Coppola, hasta “Guy and Madeline on a Park Bench”, el debut de un entonces desconocido Damien Chazelle, o “The Rocket”, la revelación laosiana que conmovió al mundo.

Cómo ver Tribeca 2026

El festival se extiende del 3 al 14 de junio por algunos de los teatros más emblemáticos de Nueva York:

The Beacon Theatre

OKX Theater at BMCC TPAC

Spring Studios

AMC 19th St. East 6

Pier 57 · SVA Theatre

Village East by Angelika

The Lighthouse (Brooklyn)

Hudson Yards (Proyecciones al aire libre gratis)

Las entradas para funciones individuales, así como paquetes y pases para múltiples proyecciones, están disponibles en la guía oficial del festival. Para funciones agotadas existe un sistema de rush tickets: una fila de espera que abre cerca de una hora antes de cada función, sin garantía de entrada. En cualquier caso, Tribeca recomienda llegar al menos 30 minutos antes del inicio.

Para celebrar su 25 aniversario, el festival trae de vuelta los Premios del Público, derecho que se activa con los boletos para poder votar. Además, una lista de negocios locales cerca de las sedes ofrece descuentos y ofertas especiales para asistentes hasta el 14 de junio.

Consulta la cartelera completa en tribecafilm.com/festival/schedule.

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