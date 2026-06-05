Día Nacional de la Dona 2026: dónde conseguir donas gratis este viernes en EE.UU.

Este viernes 5 de junio, una docena de donas que normalmente cuesta $15 dólares se consigue por $2, y en varias cadenas la primera es completamente gratis. Hoy es el Día Nacional de la Dona 2026 y las ofertas están activas ahora mismo en Krispy Kreme, Dunkin‘, Duck Donuts y más cadenas en todo el país, que ofrecerán donas gratis en cientos de establecimientos.

Para muchas familias, el ahorro puede ser mayor de lo que parece. Algunas promociones ofrecen productos sin compra previa, otras, tendrán donas a precios reducidos que superan el 80% de su costo normal o regalos adicionales con una compra regular. En un contexto de altos costos de vida y alimentos más caros, las promociones de este día son una gran oportunidad para gastar menos y disfrutar de un pequeño gusto sin afectar el presupuesto.

Eso sí, toma en cuenta que varias promociones estarán disponibles únicamente hoy y, en algunos casos, terminarán al agotar existencias, por lo que es mejor revisar las condiciones de cada cadena antes de acudir a una sucursal.

Pero los descuentos no duran todo el día. Varias promociones aplican solo mientras duren las existencias.

Krispy Kreme: una dona gratis sin compra y docena por $2

Krispy Kreme es la cadena que ofrece la promoción más generosa del día. El 5 de junio de 2026, cualquier cliente puede entrar a una sucursal participante y recibir una dona de su elección completamente gratis, sin necesidad de comprar nada.

La única restricción: quedan excluidas las donas de temporada limitada y los rollos de canela Original Glazed. El límite es una por persona.

Además, en la compra de una docena de donas glaseadas que normalmente cuesta entre $14 y $16 dólares, puedes conseguir una segunda docena Original Glazed por apenas $2, tanto en tienda como en el servicio para autos. La oferta también aplica en línea.

Dunkin’: dona gratis con cualquier bebida

Dunkin’ participa en esta celebración por decimosexto año consecutivo. La mecánica es sencilla: en la compra de cualquier bebida: café, latte, cold brew o lo que prefieras, recibes una dona gratis de cualquier variedad disponible.

Además, la cadena tendrá una semana completa de promociones, incluyendo mercancía exclusiva en colaboración con Stoney Clover Lane. Para conocer las mejores ofertas, puedes consultar la aplicación de Dunkin’.

Las otras cadenas que también regalan y descuentan donas este 5 de junio

No todo pasa en las dos cadenas más conocidas. Otras opciones verificadas para este viernes:

Duck Donuts: Una dona clásica gratis en tienda, sin compra requerida. Además, seis donas clásicas por $6 y un patito de goma gratis al comprar cualquier docena, hasta agotar existencias.

Una dona clásica gratis en tienda, sin compra requerida. Además, seis donas clásicas por $6 y un patito de goma gratis al comprar cualquier docena, hasta agotar existencias. Tim Hortons: Una dona gratis, clásica o de especialidad, con la compra de cualquier bebida, canjeable a una dona por día a través de la app hasta el 7 de junio .

Una dona gratis, clásica o de especialidad, con la compra de cualquier bebida, canjeable a una dona por día a través de la app hasta el . 7-Eleven, Speedway y Stripes: Miembros del programa 7Rewards pueden comprar donas glaseadas clásicas a 50 centavos cada una, sin límite de cantidad . Además, paquetes de mini donas 7-Select a $1 hasta el 23 de junio.

Miembros del programa 7Rewards pueden comprar donas glaseadas clásicas a . Además, paquetes de mini donas 7-Select a hasta el 23 de junio. Shipley Do-Nuts: Una dona glaseada gratis con cualquier compra este viernes, usando el código DONUTMONTH26 , válido en tienda y en línea. La promoción se aplicará todos los viernes de junio : 12, 19 y 26.

Una dona glaseada gratis con cualquier compra este viernes, usando el código , válido en tienda y en línea. La promoción se aplicará : 12, 19 y 26. Bonchon: Una dona coreana gratis con cualquier compra mayor de $15, usando el código DONUTDAY .

Una dona coreana gratis con cualquier compra mayor de $15, usando el código . Lidl: Miembros del programa MyLidl reciben una dona gratis de la panadería interna de la tienda.

Miembros del programa MyLidl reciben una dona gratis de la panadería interna de la tienda. Paris Baguette: Una mochi de azúcar o una dona pequeña gratis con cualquier compra para todos sus miembros.

Una mochi de azúcar o una dona pequeña gratis con cualquier compra para todos sus miembros. Voodoo Doughnut: Miembros del Fan Club reciben una dona gratis. Los primeros 100 clientes en tienda también reciben una bolsa reutilizable de regalo con cualquier compra.

Por qué el Día Nacional de la Dona importa más allá del postre

Esta fecha tiene un origen con un sentido muy profundo. El Ejército de Salvación estableció esta celebración en 1938 para honrar a las ‘Donut Lassies’, mujeres voluntarias que viajaron a Francia durante la Primera Guerra Mundial para distribuir donas y apoyo emocional a los soldados estadounidenses en el frente, explicó el Ejército de Salvación en su comunicado oficial sobre el origen de la celebración.

Hoy, la organización sigue conmemorando este hecho con distribuciones benéficas y eventos comunitarios en Washington, D.C. La historia le da a la dona un peso que va más allá de un pequeño postre.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre el Día Nacional de la Dona

¿Cuándo es el Día Nacional de la Dona 2026?

Es este viernes 5 de junio de 2026. Se celebra siempre el primer viernes de junio, una tradición que se mantiene desde 1938 cuando fue establecida por el Ejército de Salvación.

¿Necesito una aplicación para obtener mi dona gratis en Krispy Kreme?

No. En Krispy Kreme solo debes presentarte en una sucursal participante. No se requiere app, cuenta ni compra previa para la dona individual gratuita.

¿Dunkin’ regala donas sin comprar nada?

En Dunkin’ necesitas comprar cualquier bebida para recibir la dona gratis. Es la condición de acceso a la promoción, válida en sucursales participantes este 5 de junio.

¿Cuánto tiempo duran las promociones?

La mayoría aplica mientras haya existencias. Se recomienda acudir en las primeras horas del día, especialmente en Krispy Kreme y Duck Donuts, que no requieren compra.

¿Qué cadenas ofrecen donas gratis sin necesidad de comprar nada?

Krispy Kreme, Duck Donuts y Voodoo Doughnut (para miembros) no requieren compra previa este 5 de junio. Tim Hortons y Dunkin’ sí piden comprar una bebida.

Conclusión

Lo que hoy parece un simple regalo de donas tiene una lectura más amplia para quien sabe verla. Las cadenas de alimentos han aprovechado durante años el Día Nacional de la Dona para construir lealtad y capturar datos de usuarios a través de sus apps.

Si aprovechas la dona gratis y descargas la aplicación, mañana recibirás notificaciones de precios, promociones y suscripciones. Está bien usar la oferta. Solo conviene saber que la dona no es el único producto en juego.

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