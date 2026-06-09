Nueva York permitirá vender alcohol hasta las 4 a.m. durante el Mundial 2026

Nueva York se prepara para vivir una de las mayores celebraciones deportivas de su historia. La gobernadora Kathy Hochul promulgó una nueva ley que permitirá a bares, restaurantes y otros establecimientos con licencia para consumo en el local vender bebidas alcohólicas hasta las 4 de la mañana (ET) durante toda la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La normativa, identificada como A.11564/S.9990A, estará vigente desde el 11 de junio de 2026, fecha de inicio del torneo, hasta el 20 de julio de 2026, un día después de la final que se disputará en el área de Nueva York y Nueva Jersey. La medida suspende temporalmente los horarios más restrictivos que algunos condados aplican actualmente para la venta de alcohol.

Según la gobernadora, la decisión busca que tanto residentes como visitantes puedan participar de la experiencia mundialista incluso sin contar con entradas para los partidos. “La Copa del Mundo llega a Nueva York y quiero que todos los neoyorquinos y las empresas locales formen parte de la acción y la celebración”, afirmó Hochul al anunciar la promulgación de la ley.

Un impulso para la economía local

La ampliación del horario de servicio llega en un momento clave para la industria de la hospitalidad. Las autoridades estiman que más de 1.2 millones de visitantes llegarán a la región durante el torneo.

La presidenta de la Autoridad Estatal de Licores de Nueva York, Lily M. Fan, señaló que restaurantes, bares y tabernas desempeñarán un papel fundamental en la recepción de aficionados procedentes de todo el mundo. Según explicó, la legislación proporciona un marco temporal y claramente definido para que las empresas puedan atender la demanda extraordinaria generada por un evento que calificó como “único en una generación”.

El senador estatal James Skoufis destacó que la medida permitirá que los aficionados disfruten más plenamente de la experiencia mundialista mientras genera nuevas oportunidades económicas para pequeños negocios. En la misma línea, el asambleísta Al Stirpe recordó que millones de personas seguirán el torneo desde establecimientos locales y que el campeonato representa una oportunidad excepcional para organizar reuniones y eventos relacionados con los partidos.

Tanto locales como turistas podrían vivir al máximo la experiencia mundialista en NY en bares y restaurantes. (Foto: Kathy Willens/AP)

¿Qué cambia y qué establecimientos estarán incluidos?

La ley establece que todos los titulares de licencias para consumo de alcohol en el establecimiento podrán vender o servir bebidas alcohólicas hasta las 4:00 a.m., independientemente de las restricciones horarias vigentes en determinados condados. Sin embargo, la flexibilización no se aplicará a aquellos negocios que tengan horarios más limitados como condición específica impuesta por la Autoridad Estatal de Licores al momento de otorgar o renovar la licencia.

La medida entró en vigor de inmediato tras la firma de la gobernadora, aunque sus efectos prácticos se limitarán al período de la Copa Mundial. El texto legal establece que expirará automáticamente el 21 de julio de 2026.

La ampliación de horarios forma parte de una estrategia más amplia impulsada por la administración estatal para maximizar el impacto económico del torneo. A principios de este año, Hochul también anunció la creación de un permiso especial de un día para el Mundial, administrado por la Autoridad Estatal de Licores, que permitirá organizar eventos para aficionados fuera de las sedes oficiales, reuniones públicas para ver los partidos y actividades al aire libre ampliadas.

Con estas iniciativas, Nueva York busca capitalizar uno de los eventos deportivos más importantes del planeta, que atraerá a miles de aficionados internacionales y colocará a la región en el centro de la atención mundial durante más de un mes. Para bares, restaurantes y negocios de hospitalidad, la posibilidad de operar hasta la madrugada podría traducirse en ingresos adicionales significativos en un verano que promete ser histórico para la economía local.

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