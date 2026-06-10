Mundial 2026: por qué los partidos pueden aumentar el riesgo de infartos y otros problemas cardíacos

El Mundial 2026 está por comenzar y ya ha despertado emociones intensas entre millones de aficionados alrededor del planeta. Sin embargo, detrás de la pasión, los festejos y la tensión de cada partido, los especialistas advierten sobre un riesgo poco conocido: el impacto que el estrés futbolero puede tener sobre la salud cardiovascular.

Diversos estudios científicos han demostrado que los encuentros de alta tensión, especialmente aquellos que involucran a la selección favorita de los aficionados, pueden desencadenar respuestas fisiológicas comparables a las que experimenta el cuerpo durante una actividad física intensa. Esto representa un riesgo adicional para personas con hipertensión, enfermedad coronaria, diabetes, colesterol elevado o antecedentes cardíacos.

Según explicó el cardiólogo Mario Boskis, miembro de la Sociedad Argentina de Cardiología (SAC), durante los partidos es habitual que aumenten tanto la frecuencia cardíaca como la presión arterial debido a la activación del sistema nervioso simpático, encargado de responder ante situaciones de estrés.

“El organismo libera catecolaminas que elevan temporalmente la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Hemos visto pacientes que durante partidos decisivos alcanzaban pulsaciones similares a las de una sesión de ejercicio físico, pese a estar sentados frente al televisor”, señaló el especialista en entrevista para Infobae.

Cuando la emoción se convierte en un factor de riesgo

La preocupación de los expertos no es teórica. Una de las investigaciones más citadas sobre el tema fue publicada en The New England Journal of Medicine tras el Mundial de Alemania 2006. El estudio concluyó que los días en que jugaba la selección alemana, el número de emergencias cardíacas aumentó hasta 2,66 veces en comparación con períodos normales.

Los investigadores analizaron más de 4,200 casos y detectaron que los hombres fueron especialmente vulnerables, con una incidencia 3,26 veces superior a la habitual. Además, casi la mitad de quienes sufrieron eventos coronarios durante los partidos ya tenían antecedentes de enfermedad cardíaca.

Los datos de otros países apuntan en la misma dirección. En España, estudios realizados durante competiciones de fútbol registraron incrementos significativos en hospitalizaciones por síndrome coronario agudo después de derrotas de equipos locales. Para los especialistas, la combinación de ansiedad, frustración y expectativas deportivas genera una carga emocional capaz de afectar directamente al sistema cardiovascular.

Boskis explicó que el cuerpo responde al estrés futbolero como si enfrentara una amenaza real. La frecuencia respiratoria aumenta, la presión arterial se eleva, los músculos reciben más flujo sanguíneo y el corazón trabaja más rápido.

“El organismo no distingue si una persona está corriendo un maratón, escalando una montaña o mirando una definición por penales. La respuesta fisiológica es muy similar”, indicó el cardiólogo.

La frecuencia cardiaca sube y la presión también cuando se ve un partido de tu equipo favorito. (Foto: Shutterstock)

Las señales que no deben ignorarse

Los expertos alertan especialmente sobre aquellas personas que desconocen que padecen una enfermedad cardiovascular. En estos casos, una situación de fuerte estrés emocional podría actuar como desencadenante de un problema cardíaco grave.

Síntomas como dolor en el pecho, palpitaciones intensas, falta de aire, sudoración excesiva, mareos o sensación de desmayo durante un partido requieren atención médica inmediata. Los especialistas recuerdan que el clásico comentario de “me va a dar algo” no siempre es una exageración y, en algunos casos, puede ser una señal temprana de un evento cardíaco.

Investigaciones publicadas en revistas médicas como JAMA y British Medical Journal también encontraron vínculos entre el estrés emocional provocado por eventos deportivos y un mayor riesgo de infartos, accidentes cerebrovasculares y otras complicaciones cardiovasculares.

¿Cómo disfrutar del Mundial sin poner en riesgo el corazón?

Las sociedades científicas recomiendan tomar medidas simples para reducir los riesgos durante el torneo. Una de las principales es no suspender la medicación habitual. Durante los días de partido, muchas personas olvidan o deciden no tomar sus tratamientos para la presión arterial, la diabetes o el colesterol, una conducta que puede incrementar significativamente el peligro.

También aconsejan: moderar el consumo de alcohol, evitar excesos de sal, grasas y frituras, y limitar las bebidas con altas dosis de cafeína. Mantener una hidratación adecuada y optar por comidas más saludables puede ayudar a controlar mejor la respuesta del organismo ante el estrés.

Otra recomendación importante es evitar permanecer inmóvil durante varias horas. Levantarse durante el entretiempo, caminar algunos minutos o realizar movimientos suaves favorece la circulación y reduce la tensión acumulada.

Para quienes ya tienen antecedentes cardiovasculares, los especialistas sugieren consultar con su médico antes de que avance el torneo. En algunos casos puede ser necesario ajustar tratamientos o reforzar controles preventivos.

Con hábitos saludables, atención a los síntomas y seguimiento médico adecuado, los aficionados pueden disfrutar de cada partido del Mundial 2026 sin que la emoción termine convirtiéndose en un riesgo para el corazón.

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