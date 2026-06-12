42 años de cárcel para terrorista en Nueva York: secuestró al periodista David Rohde para intercambiarlo por talibanes

Haji Najibullah, comandante talibán que lideró y participó directamente en el secuestro del periodista David Rohde y otras dos personas, fue condenado a 42 años de prisión en Nueva York.

Durante más de siete meses en 2008, Najibullah y sus cómplices mantuvieron retenidos a Rohde, a su intérprete afgano y a su conductor en varias casas de seguridad en Afganistán y Pakistán, con el objetivo de exigir el pago de rescates y la liberación de prisioneros talibanes por parte de Estados Unidos, recordó ABC News.

Esos meses Najibullah obligó a los rehenes a grabar videos para demostrar que seguían con vida; en ellos, combatientes talibanes les apuntaban con armas automáticas mientras los cautivos suplicaban a sus familias y a Estados Unidos que accedieran a las exigencias del grupo.

“Cada día de su cautiverio los rehenes y sus familias vivieron con el temor de no volver a ver nunca más a sus seres queridos”, señalaron los fiscales federales en Nueva York.

Najibullah ejerció como comandante talibán en la provincia de Wardak, limítrofe con Kabul, a partir de 2007. También actuó como portavoz no oficial de los talibanes. Fue detenido en Ucrania, país al que había viajado en octubre de 2020 y luego extraditado a EE.UU.

Los combatientes bajo su mando llevaban a cabo ataques tipo emboscada, especialmente contra convoyes militares estadounidenses desprevenidos, lo que resultó en la muerte de miembros de las fuerzas armadas de Estados Unidos, indicaron los fiscales.

En noviembre de 2008, Rohde escribía para The New York Times y concertó una entrevista con Najibullah; sin embargo, en lugar de concederla, el líder talibán ordenó a sus hombres secuestrar a Rohde, a su intérprete y al conductor. Apena dos meses antes Rohde se había casado con su colega Kristen Mulvihill.

“Mientras se dirigían al segundo lugar, fueron interceptados por combatientes talibanes armados con ametralladoras que los secuestraron, les confiscaron los teléfonos móviles, les ataron las manos a la espalda y les vendaron los ojos”, relataron los fiscales.

“En un momento dado del trayecto, después de que [Rohde] dijera a los secuestradores armados que era estadounidense, uno de ellos alzó el puño y gritó en pastún que iban a ‘enviar un mensaje de sangre al [presidente Barack] Obama'”, añadieron los fiscales. Tras siete meses, Rohde y su intérprete escaparon del recinto donde estaban retenidos esperando a que los guardias se durmieran y utilizando luego una cuerda para descender por el muro.

A la larga Rohde y su esposa relataron el cautiverio y fuga en un libro publicado en 2010 titulado A Rope and a Prayer (Una cuerda y una oración).

Recientes juicios similares

En abril Muhammad Shahzeb Khan, joven paquistaní residente en Canadá, se declaró culpable en Nueva York de intentar cometer actos de terrorismo que trascienden las fronteras nacionales, delito que conlleva una pena máxima de cadena perpetua.

A fines de marzo el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) y el FBI abortaron un presunto complot para asesinar a Nerdeen Kiswani, una activista pro-Palestina en Hoboken (Nueva Jersey). También ese mes un juez en Brooklyn (NYC) dictaminó que un jurado anónimo decidiría el destino de Asif Merchant, paquistaní acusado de planear matar a Donald Trump cuando era candidato a la reelección en 2024.

En septiembre de 2025 Awais Chudhary, un joven aspirante a miembro de la organización terrorista extranjera ISIS que difundió propaganda extremista y planeó un apuñalamiento fallido en Queens (NYC), fue sentenciado tras denunciar al grupo terrorista en una emotiva declaración ante un juez.

Igualmente ese mes Najibullah Zazi, un inmigrante afgano que se declaró culpable de un complot en 2009 para atacar el Metro de Nueva York afirmando que había sido reclutado por Al Qaeda en Pakistán y luego testificó contra sus amigos, fue nuevamente encarcelado tras enviarles cientos de dólares a prisión, según su abogado.

En abril de 2025 Rasheedul Mowla, ciudadano estadounidense, se declaró culpable en un tribunal federal de Brooklyn (NYC) de intentar proporcionar apoyo material o recursos al Estado Islámico (ISIS). En febrero de ese año Mansuri Manuchekhri, residente en Brooklyn (NYC) nativo de Tayikistán, fue arrestado bajo cargos de conspirar para apoyar a ISIS y su rama en Asia Central (ISIS-K) al proporcionarles $70,000 dólares a sus seguidores en Turquía y Siria.

En junio de 2024 8 inmigrantes con presuntos vínculos con ISIS fueron arrestados después de que se llevó a cabo una investigación del FBI, ICE y DHS en Nueva York, Filadelfia y Los Ángeles. En mayo de 2024 Victoria Jacobs, también conocida como Bakhrom Talipov, fue sentenciada a 18 años de prisión después de ser hallada culpable por un jurado en Nueva York de financiar el terrorismo en Siria a través de Bitcoin.

En diciembre de 2023 Karrem Nasr, joven estadounidense residente de Nueva Jersey, fue arrestado en Kenia y traído de vuelta a Nueva York para enfrentar cargos de intento de brindar apoyo material a al-Shabaab, grupo terrorista con sede en Somalia afiliado a al-Qaeda, organización responsable de los ataques 9/11.