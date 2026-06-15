El empleo que está en “extinción” en las escuelas públicas de NYC

La falta de bibliotecarios en las escuelas públicas de la Ciudad de Nueva York vuelve a quedar en evidencia. Nuevos datos difundidos por el gobierno municipal muestran que menos del 20% de los planteles de los 5 distritos cuentan con un profesional dedicado a gestionar bibliotecas y apoyar a los estudiantes en el acceso a la información y la lectura.

Las cifras fueron publicadas esta semana en cumplimiento de una ley impulsada por el concejal Lincoln Restler, quien el año pasado promovió la obligación de transparentar cuántos bibliotecarios trabajan en el sistema escolar más grande de Estados Unidos.

De acuerdo con el informe, las 1,616 escuelas públicas de la ciudad emplean actualmente 287 bibliotecarios de tiempo completo y 14 de medio tiempo. Aunque la cifra representa una ligera mejora respecto al primer conteo realizado en diciembre, cuando se registraron 273 bibliotecarios de tiempo completo y 12 de medio tiempo, sigue estando muy por debajo de lo que especialistas y funcionarios consideran necesario.

Un déficit que preocupa

Restler calificó la situación como “profundamente decepcionante” y destacó que los bibliotecarios desempeñan un papel fundamental en el desarrollo académico de los estudiantes.

“Los bibliotecarios marcan una gran diferencia para avanzar en nuestros objetivos de alfabetización e inspirar el amor por el aprendizaje y la lectura”, señaló el concejal en entrevista para Gothamist.

Los bilbiotecarios son el primer acercamiento entre los niños y la lectura en las escuelas. (Foto: Ross D. Franklin/AP)

Además, recordó que las normas estatales exigen que todas las escuelas públicas intermedias y secundarias cuenten con un bibliotecario de tiempo completo o parcial. Según su evaluación, la gran mayoría de los centros educativos de la ciudad no cumple actualmente con ese requisito.

El funcionario también subrayó que el papel de estos profesionales va mucho más allá de administrar libros. En una época dominada por internet y las redes sociales, ayudan a los estudiantes a distinguir información confiable de contenidos engañosos, desarrollar habilidades de investigación y aprender a navegar críticamente el enorme volumen de datos disponible en línea.

La ciudad promete acciones

Funcionarios del Departamento de Educación reconocieron la magnitud del problema y aseguraron que trabajan para revertir la situación. Entre las iniciativas mencionadas se encuentran programas de capacitación para bibliotecarios, subvenciones destinadas a fortalecer bibliotecas escolares y la ampliación del acceso a libros digitales.

La portavoz del departamento, Isla Gething, afirmó que el reporte pone de manifiesto una “brecha significativa”, especialmente en los grados intermedios, y la calificó como una inequidad que el canciller escolar Kamar Samuels está comprometido a abordar.

“Sabemos que la lectura es fundamental para el éxito de los estudiantes“, sostuvo Gething al referirse a los esfuerzos de la administración para ampliar el acceso a recursos educativos.

La publicación de los datos también coincide con crecientes preocupaciones entre padres y docentes sobre los cambios en algunos programas de alfabetización, que según críticos, incluyen menos libros completos dentro de las actividades de lectura.

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