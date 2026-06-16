¿No vas al MetLife Stadium? Bares y mercados de comida para ver el partido hoy

El partido entre Francia y Senegal se llevará a cabo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, programado para iniciar a las 3:00 de la tarde. La expectativa es alta, dado el interés por este evento deportivo de prestigio internacional. Si no va al estadio, en la ciudad hay varias opciones para que disfrute el partido con buen ambiente, comida y bebidas.

Ver un partido de fútbol es sinónimo de disfrute, comida y bebida, y aunque en la ciudad de Nueva York se sirven muchos snacks y comidas, lo cierto es que cada país tiene sus bocadillos populares, por decirlo de alguna manera. En el caso de las selecciones que se enfrentan hoy, hay dos que los distinguen:

En Senegal son muy populares los Pastels, unos pastelitos de pescado que se sirven en las barras y actividades deportivas. Se elaboran con una pasta de pescado guisada con tomate, cebolla y un toque picante de chile habanero, y luego se fríen. En Nueva York se pueden conseguir en Harlem, zona con amplia tradición de comida de África Occidental. Los expertos recomiendan Pikine como el lugar ideal para probar auténtica comida senegalesa.

Mientras que en Francia son muy populares los Gougères, unos bocaditos hechos de masa choux (la misma de los profiteroles) que se mezclan con queso Gruyère o Comté rallado antes de hornear. Son huecas por dentro, ligeras y crujientes; destacan por su intenso sabor a queso tostado. Balthazar en el SoHo o Le District en el Lower Manhattan son las opciones recomendadas para probarlas recién horneadas.

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A continuación, los bares y restaurantes con actividades para este martes 16 de junio, registrados en Eventbrite:

Dive Bar LIC (Queens): Ofrece una transmisión gratuita del partido Francia vs. Senegal a las 15:00.

John’s Pizzeria of Times Square (New York): Ofrece una experiencia premium con un costo desde $55.20 para el partido Francia vs. Senegal a las 15:00.

Olly Olly Market (New York): Formato de mercado de comida con entrada gratuita a partir de las 12:00.

No More Cafe (New York – East Village): Una alternativa excelente y diferente; organizan una watch party libre de alcohol a partir de las 12:00 con entrada gratuita.

The Hutton Bar and Grill (Jersey City): Es un evento gratuito a partir de las 11:00. Un lugar ideal para un almuerzo temprano mientras empieza el ambiente mundialista.

Madd Hatter Hoboken (Hoboken): Ofrece dos posibilidades: una gratuita a las 15:00 y un pase especial con acceso “Matches LIVE” desde las 08:00 por un valor desde $19.01.

The Ainsworth Hoboken (Hoboken): Prepara una transmisión en vivo de los partidos desde las 08:00, con entradas desde los $17.83.

White Horse Tavern (New York): Ofrece un ambiente de taberna histórica transmitiendo en vivo desde las 08:00, con pago de entrada.

Brickyard Craft Kitchen (New York): Otro lugar para disfrutar de cocina artesanal y partidos en vivo desde las 08:00, con pago de entrada.

Kent Ale House (Brooklyn): Ofrece un ambiente de fiesta mundialista desde las 08:00 con entradas desde $17.83 que incluyen una promoción especial de 2 por 1.

Paddy’s Of Park Slope (Brooklyn): Al mejor estilo del ambiente de este barrio, la fiesta comienza desde las 08:00. Las entradas son desde $17.83 y cuenta con promoción de 2 por 1.

Bowery Road (New York): Transmisión en vivo desde las 08:00 con pases desde $17.83.

Keepers y Whiskey Tavern (New York): Estos centros nocturnos/bares ofrecen pases para ver los partidos en vivo desde las 08:00 por $17.83.

Pennsylvania 6 (New York): Una opción céntrica en Manhattan para ver partidos en vivo desde las 08:00 por $17.83.

Bar Sella (New York): Transmisión en vivo desde las 08:00 con pases desde $17.83.

San Antonios (New York): Watch party enfocado en el partido de Argentina a las 18:00 con entrada gratuita.

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