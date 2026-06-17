La Brega y Fuerza endosa a Antonio Reynoso para el Congreso por el distrito 7 de NYC por su plataforma a favor de Puerto Rico

NUEVA YORK – Por su respaldo a temas como la descolonización de Puerto Rico, la organización La Brega y Fuerza en Acción endosó la candidatura de Antonio Reynoso para ocupar el escaño congresional por el distrito 7 que deja la boricua Nydia Velázquez.

En un comunicado este martes, Camille Rivera, fundadora de la organización enfocada en la movilización de boricuas a las urnas, argumentó que el actual presidente del condado de Brooklyn continuará el legado de Velázquez, quien desde sus inicios en el Congreso ha puesto a la isla como prioridad.

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“Puerto Rico enfrenta recortes federales devastadores, por lo que es fundamental contar con líderes fuertes en el Congreso que tengan un plan para proteger a nuestra diáspora”, declaró Rivera.

La activista hizo referencia a la plataforma para Puerto Rico que presentó hace unas semanas el demócrata progresista que, entre otras cosas, menciona la necesidad de atender el “precipicio fiscal” de Medicaid al que se enfrentará la isla en 2027.

Reynoso, de origen dominicano, pero criado en Los Sures, confirmó que ese asunto también se encuentra entre los temas bajo su consideración.

“Estamos en un momento en el que Puerto Rico enfrenta desafíos significativos de redadas de inmigración, el precipicio fiscal de Medicaid, y profundas injusticias económicas. Necesitamos una voz fuerte y comprometida con garantizar un futuro justo e independiente para Puerto Rico,” expresó Reynoso.

El pasado 18 de mayo, junto a Velázquez, líderes comunitarios de Brooklyn y activistas de la coalición Power 4 Puerto Rico, Reynoso presentó su plan para atender las necesidades de los puertorriqueños en la isla y en la diáspora en caso de lograr su meta de llegar al Congreso.

En el tope de prioridades se encuentra la resolución del tema del estatus. En esa dirección, el aspirante dijo que reintroduciría la “Ley de Autodeterminación de Puerto Rico” (Puerto Rico Self-Determination Act), legislación que Velázquez radicó en la Cámara de Representantes junto a la también boricua de NY Alexandria Ocasio-Cortez (AOC) en el 2021 para una Asamblea de Estatus.

En la lista de Reynoso también destaca presionar por la salida de la Junta de Control Fiscal (FOMBPR) e investigar a LUMA Energy, compañía privada que maneja los activos de transmisión y distribución en la isla.

La plataforma para Puerto Rico además incluye combatir enérgicamente los fondos de cobertura y la especulación inmobiliaria corporativa; oponerse al megaproyecto “Esencia” en Cabo Rojo; ampliar las iniciativas de soberanía alimentaria y resiliencia ante desastres e invertir en energías renovables e infraestructura moderna.

El fondo La Brega y Fuerza fue creado para impulsar la discusión de asuntos como la autodeterminación y resiliencia económica entre puertorriqueños en el archipiélago y en los estados.

Durante las elecciones generales del 2024, la organización progresista encabezó la campaña “Despierta NY” con la meta de movilizar a unos 20,000 electores boricuas a las urnas.

Parte del esfuerzo se centró en los puertorriqueños que habían llegado más recientemente al estado, muchos de los que residen en zonas más distantes a la ciudad como los condados Suffolk y Nassau.

Reynoso se enfrenta en primarias a la asambleísta de Queens, Claire Valdez, a quien endosó el alcalde de NYC, Zohran Mamdani. La concejal del mismo condado, Julie Won, también compite por el curul.

Las dos candidatas dijeron en entrevistas con El Diario que también estaban comprometidas en atender las necesidades de los puertorriqueños y que respaldarían legislación para resolver el estatus de Puerto Rico. Valdez indicó que favorecería una medida como la que presentó Velázquez para una Asamblea de Estatus.

Debido a que Puerto Rico es un territorio y no cuenta con representación plena en el Congreso, los esfuerzos de congresistas a favor de la isla, más allá de las que pueda hacer el comisionado residente en Washington D.C., son esenciales para el bienestar de los boricuas dentro y fuera.

Los puertorriqueños son uno de los bloques hispanos clave en elecciones municipales y federales, ya que más de 6 millones de boricuas residen en Estados Unidos, equivalente al doble de la cantidad en Puerto Rico. Estos cuentan con ciudadanía estadounidense por nacimiento, lo que les facilita el trámite para votar. En el estado de NY, viven más de un millón de puertorriqueños. En la ciudad, el número de residentes boricuas se estima en 574,000.

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