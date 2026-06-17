Tragedia en Texas por avioneta estrellada en carretera deja un muerto; conductores intentaron ayudar

Un avión privado con seis personas en su interior se estrelló en la autopista de Laredo, Texas, y se incendió el martes en la noche, informaron las autoridades. El siniestro causó la muerte de una persona y causó caos cuando las personas salieron de sus vehículos para tratar de manera desesperada de romper la ventana de la cabina y liberar a los ocupantes.

Los conductores que se encontraron con el avión incendiado, prácticamente partido en dos y volcado de lado, grabaron dramáticas imágenes del rescate o corrieron a pie hacia la aeronave para prestar su ayuda. Dos personas llegaron corriendo con un mazo y una pala, que utilizaron para golpear el cristal de la cabina e intentar mantener abierta la puerta del avión.

La aeronave se estrelló en la carretera Loop 20, cerca de la frontera entre Texas y México, poco después de las 10:00 de la noche, informó el investigador del Departamento de Policía de Laredo, Jose Baeza. No se ha aclarado si el fallecido se encontraba a bordo del avión o en tierra.

Las imágenes grabadas por la cámara del salpicadero, que fueron publicadas en redes sociales, mostraron el avión descontrolado circulando por la autopista, derribando un poste de luz antes de detenerse. La aeronave quedó aparcada cerca del Aeropuerto Internacional de Laredo.

“Parecía una escena de película. Me quedé en estado de shock”, expresó Zayra Garza, una esteticista que llevaba a sus compañeros de trabajo a casa cuando se topó con el accidente.

?? | URGENTE: Una persona falleció tras el choque de un jet empresarial en una autopista de Laredo, Texas.



El Cessna Citation Latitude transportaba a seis personas cuando se desplomó y estalló en llamas. Testigos salieron apresuradamente de sus vehículos e intentaron romper la? — Alerta News 24 (@AlertaNews24) June 17, 2026

No se reportaron heridos en tierra inmediatamente, aunque cinco funcionarios fueron llevados al hospital por inhalación de humo, informó AP News.

De acuerdo con la información de FlightAware, una compañía de seguimiento y datos de aviación, la aeronave era un Cessna Citation Latitude bimotor. Despegó del Aeropuerto Internacional de Los Cabos en México a las 6:19 de la tarde.

Todavía se desconoce qué provocó el accidente al llegar a Laredo, a unas 140 millas al suroeste de San Antonio. Gilberto Sánchez, director del Aeropuerto Internacional de Laredo, declaró que el avión sufrió una falla mecánica, pero no dio más detalles al respecto.

Un video publicado en redes sociales mostraba al avión volcado de lado, estrellado contra una barrera de la autopista. La cola se había desprendido del fuselaje y yacía prácticamente intacta en una carretera inferior, debajo del sitio donde se hacía el rescate.

Garza empezó a grabar un video mientras se acercaba a la escena y luego detuvo su automóvil frente al avión que estaba en llamas.

A business jet with six people on board crashed on a highway in Laredo, Texas, and caught fire Tuesday night, authorities said, killing one person and causing chaos as people left their vehicles to frantically try to smash the cockpit window and free those inside. pic.twitter.com/NxwKuoLo7w — The Associated Press (@AP) June 17, 2026

Asimismo, observó a alguien adentro tratando de romper la ventana de la cabina para poder escapar. Poco después, varias personas salieron de sus vehículos para ayudar a romper la ventana desde el exterior mientras el fuego del fuselaje seguía ardiendo.

El esposo de Garza salió corriendo para ayudar, y entonces la mujer vio que se abría la puerta del avión. Indicó que tres personas que parecían menores de edad salieron rápidamente, seguidas por alguien que parecía ser el piloto. Otro miembro de la tripulación trató de sacar a una persona que parecía estar inconsciente.

Mientras el denso humo salía a borbotones de la aeronave, un bombero usó una pequeña escalera para ingresar y rescatar al pasajero restante, mientras otros lanzaban agua con una manguera hacia los restos. También se oyó cómo los rescatistas pidieron una cuerda mientras otros usaban varillas para sostener la puerta del avión.

En varias oportunidades, los oficiales que ayudaban a mantener la puerta abierta salieron corriendo del avión y se doblaron del dolor tosiendo debido al humo.

“Lo que me preocupaba era el fuego”, señaló. “Me inquietaba que pudiera explotar en cualquier momento”.

Este fue el tercer accidente aéreo grave en menos de tres días. Un B-52 se estrelló el lunes en medio de un vuelo de prueba en la Base de la Fuerza Aérea Edwards en California, causando la muerte de las ocho personas a bordo. Asimismo, el domingo, doce personas murieron cuando un avión que hacía un salto en paracaídas en Missouri se estrelló.

NetJets declaró que el accidente implicó a una de sus aeronaves y que está colaborando con las autoridades. La empresa pertenece a Berkshire Hathaway, la compañía de Warren Buffett, y permite a las personas adquirir participaciones en jets privados.

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