Amazon Prime Video canceló la serie animada creada por Aubrey Plaza

Se ha confirmado que Amazon Prime Video decidió cancelar la serie animada “Kevin”, cocreada por la actriz y comediante estadounidense Aubrey Plaza. Tras la cancelación, Plaza dio declaraciones sobre lo que piensa de la decisión.

Esta serie animada estrenó su primera temporada de ocho episodios en abril de este año, pero parece ser que el impacto en la plataforma no fue el esperado para que Prime Video decidiera renovar para una siguiente temporada.

Esta cancelación se anuncia poco después de que Amazon MGM Studios cancelara la película “Artificial”, dirigida por Luca Guadagnino y protagonizada por Andrew Garfield.

Regresando a la serie animada, Plaza habló sobre la decisión y expresó estar decepcionada. “Tenía muchas esperanzas para ‘Kevin’, pero lamentablemente vivimos en una época diferente en nuestro sector. Espero que las máquinas no lo arruinen todo. Quizás Kevin encuentre un nuevo dueño algún día”.

Este mensaje fue compartido por la actriz y comediante en su cuenta de Instagram, además de declarar que podría proponer la serie a otras plataformas, también agradeció a sus seguidores y fanáticos de la historia.

“Quiero dar las gracias a todos los fans que vieron nuestra serie y a todo el increíble elenco y equipo que trabajó tan duro para hacer realidad este sueño”, escribió.

En la sinopsis se explica que esta serie animada “narra una divertidísima y entrañable historia sobre la búsqueda de tu lugar en el mundo. Tras la inesperada ruptura de sus dueños humanos, el adorable y neurótico gato doméstico Kevin (interpretado por Jason Schwartzman) se muda a una protectora animal donde una caótica banda de animales inadaptados lo ayuda a descubrir quién es y qué quiere de la vida”.

Schwartzman da la voz del gato protagonista, además de ser creador. Lo mismo pasa con Plaza, quien es cocreadora de la historia y presta su voz a uno de los personajes humanos de la historia.

Esta experiencia también ha hecho que la comediante recuerde proyectos del pasado, los cuales tampoco reunieron grandes cifras al inicio: “Recuerdo los primeros días de ‘Parks & Rec’, cuando todos pensábamos que nos cancelarían porque nuestros índices de audiencia no eran buenos. Pero tuvimos gente especial en NBC que creyó en la serie y nos permitió crecer y que el público se enamorara de nuestros personajes”.

‘Parks & Rec’ fue una serie creada por Greg Daniels y Michael Schur, y que se emitió por NBC. La serie tuvo un total de siete temporadas, las cuales se estrenaron entre el 2009 y el 2015. Plaza interpretó a April en la historia, y compartió protagonismo junto con Amy Poehler y Rashida Jones.

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