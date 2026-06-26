Disney pagará $50 millones a suscriptores de YouTube TV y DirecTV: reclama tu parte antes del 8 de septiembre

Si pagaste por YouTube TV o DirecTV Stream entre el 1 de abril de 2019 y el 31 de marzo de 2026, podrías recibir una parte de un fondo de $50 millones que The Walt Disney Company aceptó crear para resolver una demanda federal por presuntas prácticas anticompetitivas en el mercado de televisión por streaming.

Los usuarios elegibles tienen hasta el 8 de septiembre de 2026 para presentar su reclamación, incluso si ya cancelaron el servicio. Lo que muchos suscriptores aún no saben: si ya cancelaste tu servicio, de todas formas puedes calificar.

ESPN, el canal que duplicó tu factura de streaming

La demanda, identificada como ‘Biddle et al. v. The Walt Disney Company’, fue presentada originalmente en noviembre de 2022 ante el Tribunal Federal del Distrito Norte de California. La reclamación acusa a Disney de haber casi duplicado el precio de los servicios de televisión en vivo por internet al obligar a plataformas como YouTube TV y DirecTV Stream a incluir ESPN en sus paquetes básicos.

El paquete básico de YouTube TV subió de $35 a $65 tras incorporar los canales de Disney.

Según la demanda, Disney usó ESPN, el canal deportivo más caro del mercado de cable, como condición para los contratos de distribución, e incorporó también a Hulu para fijar un ‘piso de precios’ artificial que impedía a otras plataformas ofrecer tarifas más competitivas.

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Los acuerdos de distribución les impedían a YouTube TV y DirecTV, así como a sus versiones anteriores (DirecTV Now y AT&T TV Now), ofrecer paquetes más baratos sin incluir los canales de Disney, elevando el paquete básico de YouTube TV de $35 a $65 dólares mensuales. Esto provocó que cada familia que pagó por ver la NFL, series o noticias en vivo entre 2019 y 2026 pudo haber pagado más de lo que debía, sin saberlo.

Quiénes califican y cómo recibir el pago

El acuerdo cubre a dos grupos distintos de reclamantes, que establecen directamente el monto que podrían recibir:

Grupo 1 — Jurisdicciones “repealer” (el que más paga): Los suscriptores que vivieron en alguno de los siguientes estados durante el período calificado acceden al 90% del fondo neto: California, Nueva York, Florida, Texas, Illinois, Nueva Jersey, Colorado, Arizona, Nevada, Washington, Puerto Rico y el Distrito de Columbia, entre otros.

Grupo 2 — Jurisdicciones “non-repealer”:

Quienes vivieron en estados no incluidos en la lista anterior pueden reclamar del 10% restante del fondo.

En ambos casos, el monto individual se calculará de forma proporcional (pro rata): a más tiempo de suscripción, mayor pago potencial. Las personas que contrataron ambos servicios (YouTube TV y DirecTV Stream) puede reclamar por ambos servicios en un solo formulario.

Tres pasos para no quedarte sin tu dinero

Entra al sitio oficial del acuerdo en OnlineTVSettlement.com y verifica si recibes una notificación con ID y número de PIN únicos. Llena el formulario en línea con los datos de tu suscripción. No se necesita documentación extensa; los demandantes pueden certificar su historial de suscripción de forma directa. Envíalo antes del 8 de septiembre de 2026. También puedes enviarlo por correo postal a: Biddle v. Disney Settlement Administrator, P.O. Box 4720, Portland, OR 97208-4720.

Los pagos aprobados se dispersarán por cheque, PayPal, Venmo, Zelle o transferencia bancaria ACH.

Lo que Disney acordó cambiar, más allá del dinero

Como parte del acuerdo, Disney se comprometió a considerar propuestas de las plataformas de streaming que quieran ofrecer paquetes sin ESPN. La empresa no admitió ninguna falta y rechazó estar obligada a cambiar sus contratos vigentes.

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Si estos cambios continúan, el precio de los paquetes de televisión en vivo podría bajar de manera real para millones de consumidores.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre el acuerdo de Disney para usuarios de YouTube TV o DirecTV Stream

¿Necesito ser suscriptor activo para calificar?

No. Cualquier persona que haya tenido una suscripción a YouTube TV o DirecTV Stream entre el 1 de abril de 2019 y el 31 de marzo de 2026 califica, incluso si ya canceló el servicio.

¿Cuánto dinero voy a recibir exactamente?

El monto exacto aún no está determinado. Depende del número total de reclamaciones presentadas y la duración de cada suscripción. Los residentes en estados “repealer” acceden al 90% del fondo; los demás, al 10% restante.

¿Cuándo se harán los pagos?

La audiencia para la aprobación final del acuerdo está programada para el 14 de enero de 2027. Los pagos comenzarán a distribuirse una vez que el tribunal apruebe el acuerdo definitivo y se resuelvan posibles apelaciones.

¿Qué pasa si tuve YouTube TV y DirecTV Stream al mismo tiempo?

Puedes reclamar ambas suscripciones en un solo formulario. Cada una se contabiliza por separado para calcular tu pago proporcional.

¿Qué ocurre si no presento mi reclamación antes del 9 de septiembre?

Pierdes el derecho a recibir cualquier pago del acuerdo. El 8 de septiembre de 2026 es la fecha límite tanto para presentar una reclamación como para optar por la exclusión del acuerdo.

¿Por qué el juez aprobó este acuerdo?

El juez Edward J. Davila, del Tribunal Federal del Distrito Norte de California en San Francisco, aprobó preliminarmente el acuerdo el 13 de abril de 2026, tras revisar las alegaciones de que Disney violó la Ley Sherman de Antimonopolio.

Conclusión

El 8 de septiembre de 2026 es el límite para que millones de suscriptores reclamen por recuperar parte del dinero que ya pagaron. El acuerdo de $50 millones cubre casi siete años de suscripciones, pero solo llegará a quienes actúen a tiempo.

Y aunque el monto individual puede parecer modesto, es una manera de detener a Disney en su intento de cobrar más de lo justo una vez que venza el período de tres años en que está obligada a negociar paquetes sin ESPN. Esa respuesta la dará el mercado, no el tribunal.

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