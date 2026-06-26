Terremoto en Venezuela: pasajeros viven momentos de pánico en un avión en tierra

Los pasajeros de un avión estacionado en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, en Maiquetía, vivieron momentos de angustia cuando los 2 poderosos terremotos que sacudieron Venezuela el pasado 24 de junio hicieron que la aeronave se estremeciera con fuerza mientras permanecía en tierra.

Un video grabado por uno de los ocupantes muestra el instante en que la cabina comienza a sacudirse violentamente. En las imágenes se escuchan gritos y expresiones de miedo mientras los pasajeros permanecen dentro del avión sin saber qué estaba ocurriendo.

La aeronave no había iniciado el despegue cuando ocurrieron los sismos, lo que permitió que, una vez finalizado el movimiento, los viajeros fueran evacuados de manera preventiva.

Del avión a una terminal dañada

Tras abandonar la aeronave, los pasajeros quedaron reunidos sobre la pista del aeropuerto. Las imágenes posteriores muestran parte de los daños que sufrió la principal terminal aérea del país, con secciones de la fachada afectadas y restos de materiales esparcidos en distintas áreas.

Otros videos también muestran a decenas de personas caminando por una terminal sin electricidad, mientras intentaban salir del edificio tras el fuerte movimiento telúrico.

La autenticidad de las grabaciones fue confirmada mediante la comparación de la distribución del aeropuerto, los comercios y la señalización interior con imágenes satelitales y fotografías de archivo.

El aeropuerto suspendió operaciones

Venezuela fue sacudida por 2 terremotos consecutivos con menos de un minuto de diferencia. El primero alcanzó una magnitud de 7.2 y el segundo llegó a 7.5, con epicentro a unos 160 kilómetros al oeste de Caracas.

De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el segundo movimiento fue el terremoto más fuerte registrado en el país desde 1900 y que, hasta el momento, ha cobrado la vida de 589 personas.

Los daños provocados por los sismos obligaron a cerrar temporalmente el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, principal puerta de entrada aérea de Venezuela, mientras las autoridades evaluaban la infraestructura y realizaban inspecciones de seguridad.

Como consecuencia del cierre, varias aerolíneas modificaron sus operaciones. Iberia, Air Europa y Plus Ultra cancelaron los vuelos programados entre Madrid y Caracas para el jueves posterior al desastre.

Por su parte, Copa Airlines suspendió inicialmente todos sus vuelos hacia Caracas y posteriormente extendió la medida a las rutas con destino a Barquisimeto, Valencia y Barcelona. Horas después, la compañía informó que reanudaría las operaciones hacia estas 3 ciudades, aunque mantuvo atentos a los pasajeros ante posibles cambios derivados de la emergencia.

El video grabado dentro del avión se ha convertido en uno de los testimonios más impactantes de los terremotos, al mostrar desde el interior de la cabina los segundos de incertidumbre que vivieron decenas de pasajeros mientras la aeronave era sacudida por uno de los eventos sísmicos más intensos registrados en Venezuela en más de un siglo.

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