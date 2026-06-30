Cara Delevingne afirma que tuvo un romance con Amber Heard durante el divorcio con Johnny Depp

La modelo y actriz Cara Delevingne aseguró que tuvo un romance con la actriz Amber Heard durante su divorcio del actor Johnny Depp.

Delevingne participó en el podcast “The Louis Theroux Podcast” y durante la charla el conductor le preguntó sobre los rumores de que había tenido un romance con Amber Heard. También afirmó que Depp “estaba enloquecido ante la idea de que Amber pudiera estar durmiendo contigo”.

La famosa modelo confirmó que sí tuvo un romance fugaz con la actriz y detalló cómo conoció a Heard.

“¿Se supone que debo comentar esto? Fue porque hicimos una película juntas, se llamaba London Fields. Él también participaba en la película. Creo que estaba bastante enloquecido por los celos. En ese momento no pasaba nada. Después, cuando se divorciaron, supongo que sí“, dijo Delevingne.

Cara Delevingne dijo que, mientras salía con Amber Heard, la actriz también salía con otras personas.

“Estuvieron muy unidas durante mucho tiempo, y cuando estaban pasando por el divorcio, sí, estábamos enredadas… Pero ella también estaba enredada con otras personas”, dijo. Fue entonces cuando surgió el nombre del magnate tecnológico Elon Musk, dueño de X y Tesla. Amber Heard y Elon Musk salieron hasta principios de 2018.

Amber Heard y Johnny Depp salieron durante cuatro años y estuvieron casados 15 meses antes de solicitar el divorcio en mayo de 2016. La pareja protagonizó un polémico juicio por difamación que acaparó titulares y que se resolvió en 2022.

Durante la entrevista, Cara Delevingne también se refirió al productor Harvey Weinstein, quien está encarcelado por acusaciones de abuso sexual. Según dijo, el famoso productor la llamó para preguntarle sobre su orientación sexual. “‘¿Eres gay?’. Y yo le dije: ‘¿Qué quieres decir?’. Y él me respondió: ‘Nunca deberías tener una relación con una mujer… Nunca lo lograrás en la industria si la gente cree que eres gay’“, relató la modelo ante Theroux.

La modelo aseguró que por un tiempo creyó en sus palabras. “Y realmente le creí, y realmente lo tomé en serio”, agregó.

Cara Delevingne es abiertamente lesbiana. Durante la conversación se refirió a cómo se sintió al hablar abiertamente sobre su orientación sexual y el largo camino que falta por recorrer con respecto a este tema.

“Cuando empecé a hablar de ello y a ser abierta al respecto, sentí que todavía había mucho por lo que luchar en términos de series sobre personas gay y de referentes para los niños más jóvenes”, señaló ante Theroux.

Sigue leyendo:

·Cara Delevingne puso en venta un penthouse en Nueva York

·Cara Delevingne decidió vender su casa destruida tras incendio

·Cara Delevingne habla sobre el incendio que destruyó su casa