Retiran suplementos vendidos en Amazon y Walmart posible contaminación con salmonela

Un retiro de productos a nivel nacional ha encendido las alertas tras confirmarse la posible contaminación por salmonela en suplementos de moringa orgánica distribuidos en importantes plataformas de comercio electrónico como Amazon, Walmart, Target y TikTok Shop.

La medida fue tomada de forma voluntaria por la empresa Total Nutrition Inc., luego de que su proveedor detectara un riesgo en la materia prima utilizada para la elaboración de los productos. Aunque hasta el momento no se han reportado casos de enfermedad, las autoridades sanitarias recomiendan no consumir los lotes afectados.

Qué productos fueron retirados del mercado

El retiro incluye dos presentaciones de la marca TNVitamins:

Cápsulas 100% Organic Moringa 1200 mg (lote 2800, vencimiento febrero de 2028)

(lote 2800, vencimiento febrero de 2028) Polvo 100% Organic Moringa (lote 2782, vencimiento mayo de 2028)

Ambos productos se comercializaron a nivel nacional a través de tiendas físicas y plataformas en línea, incluyendo Amazon, Walmart, Target, TikTok Shop y el sitio web oficial de la compañía.

Riesgos de la salmonela en la salud

La preocupación principal detrás de este retiro es la posible presencia de salmonela, una bacteria que puede provocar infecciones intestinales y, en casos graves, complicaciones serias.

Entre los síntomas más comunes se encuentran fiebre, diarrea, náuseas, vómitos y dolor abdominal. Sin embargo, en poblaciones vulnerables como adultos mayores, niños pequeños o personas con sistemas inmunológicos debilitados, la infección puede derivar en cuadros más severos e incluso potencialmente mortales.

En situaciones excepcionales, la bacteria puede ingresar al torrente sanguíneo y causar enfermedades más complejas.

Qué deben hacer los consumidores

Las autoridades y la empresa recomiendan a quienes hayan adquirido los productos afectados:

No consumirlos bajo ninguna circunstancia

Desecharlos de inmediato

Verificar el número de lote en la etiqueta del producto

Los lotes no mencionados en el retiro no están afectados por la alerta.

El retiro y casos investigados

Este retiro se suma a una investigación más amplia relacionada con brotes de salmonela vinculados a suplementos de moringa en distintos estados de EE. UU.

De acuerdo con reportes de agencias sanitarias, se han identificado decenas de hospitalizaciones asociadas a productos similares, lo que ha llevado a la revisión de múltiples marcas dentro del sector de suplementos alimenticios.

Canales de información para consumidores

La empresa TNVitamins habilitó canales de contacto para resolver dudas y consultas relacionadas con el retiro del mercado, además de una sección informativa en su sitio web oficial.

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