Celebrar el 4 de julio costará más: inflación eleva el precio de los alimentos

Quienes planean reunirse con familiares y amigos para celebrar el 4 de julio en Estados Unidos tendrán que destinar un presupuesto mayor para organizar la tradicional parrillada.

Un estudio de la American Farm Bureau Federation (AFBF) reveló que el costo promedio de una comida para 10 personas alcanzó los $73.82 dólares, equivalente a $7.38 dólares por invitado, lo que representa un incremento de $2.90 dólares, o 4%, respecto al año anterior.

De acuerdo con la organización, se trata del precio más alto desde que comenzó a elaborar este análisis en 2016, aunque el incremento se mantiene en línea con el comportamiento de la inflación en el país.

¿Qué incluye la canasta para una parrillada del 4 de julio?

El estudio considera los alimentos más comunes que suelen servirse durante esta celebración estadounidense. Entre ellos se encuentran:

Hamburguesas con queso.

Pechugas de pollo.

Chuletas de cerdo.

Papas fritas.

Frijoles con cerdo.

Fresas.

Ingredientes para preparar ensalada de papa.

Limonada.

Galletas con chispas de chocolate.

Helado.

La AFBF explicó que el aumento del costo de esta canasta prácticamente coincide con la inflación registrada en Estados Unidos durante los últimos 12 meses.

Aunque las familias pagan más dinero al momento de hacer las compras, el organismo señaló que, ajustando los precios por inflación mediante el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el poder adquisitivo necesario para adquirir esta canasta prácticamente no cambió frente al año pasado.

La carne y las fresas lideran los aumentos

Los productos con mayores incrementos fueron varias de las proteínas utilizadas en las parrilladas.

La carne molida registró uno de los niveles más altos de toda la encuesta. Dos libras alcanzaron un precio promedio de $14.06 dólares, un aumento de 5.5% respecto al año anterior y el valor más elevado desde que existe este estudio.

Según la Federación, la prolongada sequía redujo el tamaño del hato ganadero estadounidense a su nivel más bajo en siete décadas, mientras que los productores también enfrentan mayores costos de operación.

Las pechugas de pollo aumentaron 3.5%, hasta $8.06 dólares por dos libras, mientras que las chuletas de cerdo subieron 4.7%, con un precio promedio de $14.79 dólares por tres libras.

Otro de los productos que más encareció la canasta fueron las fresas. Dos canastillas costaron $5.27 dólares, un incremento anual de 12.4%.

La organización atribuyó este aumento a las heladas que afectaron cultivos en Florida durante la primavera, además del incremento en los costos de mano de obra, transporte, combustible y refrigeración.

También subieron los postres y las bebidas

La limonada también reflejó el impacto de la inflación. Su precio aumentó 3.9%, hasta $4.54 dólares, impulsado principalmente por el encarecimiento del limón.

En tanto, los frijoles con cerdo registraron el mayor aumento entre todos los productos analizados, con un alza de 13.8%, para ubicarse en $3.06 dólares. La AFBF explicó que el incremento en el precio del aluminio elevó los costos de producción de las latas.

Los postres tampoco escaparon a los ajustes. Un paquete de galletas con chispas de chocolate subió 6.3%, hasta $4.25 dólares, mientras que el medio galón de helado aumentó 5.3%, con un precio promedio de $5.99 dólares.

Los únicos productos que bajaron de precio

No todos los alimentos registraron aumentos. La ensalada de papa fue el producto con la mayor reducción, al disminuir 17.8%, para ubicarse en $2.91 dólares.

La Federación explicó que la recuperación de las granjas productoras de huevo tras los brotes de gripe aviar ayudó a reducir el precio de este ingrediente, mientras que el descenso en el costo de la papa también favoreció este resultado.

Las bolsas de papas fritas también mostraron una ligera disminución de 0.8%, con un precio promedio de $4.76 dólares.

El oeste de Estados Unidos es la región más cara para celebrar

El informe también encontró diferencias importantes según la región del país.

Los estados del oeste registran el mayor costo para organizar una parrillada del 4 de julio, con un promedio cercano a 80 dólares, aproximadamente $6 dólares por encima del promedio nacional.

En contraste, el Noreste presentó el costo más bajo, con $71.35 dólares, seguido por el Medio Oeste, con $71.45 dólares, y el Sur, donde la canasta alcanzó $72.08 dólares.

Casa Blanca destaca avances contra la inflación

Tras la publicación del informe, el portavoz de la Casa Blanca, Kush Desai, afirmó que los precios de diversos productos han comenzado a moderarse gracias a las políticas económicas de la administración del presidente Donald Trump.

El funcionario sostuvo que en los últimos meses se han observado reducciones en rubros como medicamentos recetados, productos lácteos, huevos, automóviles y seguros, además de señalar que la administración continuará impulsando medidas enfocadas en reducir el costo de vida para los consumidores estadounidenses

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