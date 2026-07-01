Los mejores partidos del Mundial para ver hoy: Estados Unidos sale a jugarse el pase

El Mundial 2026 tiene este miércoles una jornada de esas que se miran con el control remoto cerca y poca paciencia para las distracciones. Ya no hay margen: el que gana sigue, el que pierde se va.

El partido que más atención genera en Estados Unidos será el cierre del día. La selección local enfrentará a Bosnia y Herzegovina a las 8:00 p.m. ET, en un cruce de eliminación directa que puede marcar el rumbo del equipo anfitrión en su propio Mundial.

Para Estados Unidos, el partido tiene un peso especial. No se trata solo de avanzar de ronda. También está en juego la ilusión de un país que quiere transformar el impulso del Mundial en algo más grande: más audiencia, más clima futbolero y una selección capaz de competir en serio cuando la presión sube.

Antes, la jornada contará con otros dos partidos atractivos. A las 12:00 p.m. ET, Inglaterra enfrentará a República Democrática del Congo, una de las selecciones que buscará dar otro golpe en un torneo que ya dejó varias sorpresas. Más tarde, a las 4:00 p.m. ET, Bélgica se medirá con Senegal, en un duelo con mucho físico, talento y ritmo europeo-africano.

El ganador de Inglaterra-Congo avanzará para enfrentar a México en octavos de final. El vencedor de Bélgica-Senegal, en cambio, se enfrentará a quien gane el partido entre Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina.

La jornada llega después de varios resultados fuertes en la fase eliminatoria. Paraguay dejó afuera a Alemania por penales, Marruecos eliminó a Países Bajos, México superó a Ecuador y Francia avanzó con autoridad ante Suecia. El mensaje ya quedó claro: en este Mundial, los nombres grandes no alcanzan.

Por eso, Estados Unidos llega advertido. Jugar en casa puede ser una ventaja, pero también una carga. Tendrá estadio, público y expectativa de su lado. Ahora necesita una actuación a la altura.

Partidos del Mundial para ver hoy

12:00 p.m. ET: Inglaterra vs. República Democrática del Congo

4:00 p.m. ET: Bélgica vs. Senegal

8:00 p.m. ET: Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina

La agenda está servida. Tres partidos, tres eliminaciones posibles y una noche que puede ser clave para saber hasta dónde puede llegar el anfitrión.

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