Denzel Washington enseña sobre las etapas de la vida invitando a la reflexión

Cuando de estrellas de Hollywood se habla, Denzel Washington debe ser un nombre que debe estar presente en el pensamiento de todos los verdaderos cinéfilos. No obstante, su obra va más allá de la pantalla y recientemente compartió una reflexión sobre las etapas de crecimiento, para cualquier persona que le pueda servir en forma de llevar una vida mejor en la medida de lo posible.

El múltiple ganador de los Premios Oscar con las interpretaciones en “Glory” (1989) y en “Training Day” (2001), una como Mejor Actor y la otra como Mejor Actor de Reparto, se encuentra en la gira promocional de “Gladiator 2”, otra gran producción donde es parte de los protagonistas, y en esa entrevista quiso compartir su filantropía con el resto de las personas.

Denzel Washington habla de forma reflexiva

“No dependas de las redes sociales. Déjalas, apágalas, cállate, guarda silencio, aprende, lee, relájate, mejora”, así de contundente arrancó su exposición el actor, una entrada que sorprendió a los presentes.

Aunado a eso, Washington explicó lo que aprendió del ciclo de la vida, en forma de reflexión: “La primera parte de tu vida, aprendes. La segunda parte, ganas. La tercera parte, devuelves”.

De eso se trata la vida de Denzel Washington, de buscar transmitir un buen mensaje en cada uno de sus personajes, aunque en ocasiones no dependa de él, y de servir como una especie de terapeuta para la humanidad fuera de las pantallas.

De esto se tratan los ciclos de vida que intenta explicar Denzel Washington

En la primera etapa (aprender), el actor explica que se trata de la juventud, una etapa donde se debe buscar adquirir la mayor cantidad de conocimiento que se pueda. Mientras que la segunda etapa (ganar) se basa en la fase de consolidación profesional, acumulación de capital y crecimiento financiero.

Por último, la tercera parte (devolver), se trata de la retribución a la sociedad mediante mentorías, donaciones y apoyo a las nuevas generaciones. El éxito individual se transforma en una responsabilidad colectiva, explica Denzel, un actor querido tanto dentro como fuera del cine por toda su enseñanza de vida.

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