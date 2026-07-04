Qué significa el ojo turco: el talismán que llevaba en el pecho el DT de Cabo Verde

En medio de la tensión del partido entre Argentina y Cabo Verde, hubo un detalle que llamó la atención de muchos espectadores: el talismán que llevaba en el pecho Bubista, el entrenador de la selección africana. Azul, con forma de ojo y visible sobre su ropa, el amuleto fue rápidamente asociado con el llamado ojo turco, uno de los símbolos de protección más reconocibles del mundo.

El detalle no pasó inadvertido porque la historia de Cabo Verde en el Mundial ya venía cargada de épica. El equipo africano quedó eliminado ante Argentina por 3-2 en tiempo suplementario, pero se fue con una imagen de orgullo: llevó al límite al campeón defensor y cerró una participación histórica en su primera Copa del Mundo.

El ojo turco es un amuleto asociado a la protección contra el mal de ojo y la energía negativa. Crédito: Imagen creada con AI | Impremedia

En ese contexto, el talismán en el pecho del entrenador funcionó casi como una síntesis visual: un símbolo de protección para un equipo chico que se plantó ante una potencia.

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Qué es el ojo turco

El ojo turco es un amuleto asociado a la protección contra el “mal de ojo”. También se lo conoce como nazar o nazar boncuğu, especialmente en Turquía. Suele tener forma circular o de gota, con círculos concéntricos en azul oscuro, blanco, celeste y negro, imitando la forma de un ojo.

La creencia del mal de ojo sostiene que una mirada cargada de envidia, mala intención o admiración excesiva puede atraer daño, mala suerte o energía negativa. El amuleto, según la tradición popular, sirve para desviar, absorber o bloquear esa influencia.

Aunque se lo llama “turco”, el símbolo no pertenece solo a Turquía. Distintas versiones del ojo protector existen en culturas del Mediterráneo, del Medio Oriente, de los Balcanes, de Asia Central, del norte de África y de América Latina. La idea de protegerse contra una mirada dañina es antigua y aparece en muchas tradiciones.

Por qué es azul

El color azul es una de las marcas más características del ojo turco. En muchas culturas vinculadas a este amuleto, el azul se asocia con protección, calma, limpieza espiritual y defensa frente a la energía negativa.

El diseño más difundido combina varios círculos: azul oscuro en el exterior, blanco, celeste y negro en el centro. Esa forma reproduce un ojo que “mira de vuelta”. La idea simbólica es simple: si el mal entra por la mirada, otro ojo puede bloquearlo.

En Turquía, el nazar suele aparecer en casas, autos, negocios, joyas, pulseras, llaveros y ropa de bebés. No siempre se usa de manera religiosa. Muchas personas lo llevan como tradición familiar, objeto cultural, recuerdo turístico o símbolo de buena suerte.

Qué significa llevarlo en el pecho

Llevar un ojo turco en el pecho puede interpretarse como un gesto de protección personal. En el caso de un entrenador de fútbol, además, el símbolo puede adquirir una lectura emocional: protegerse a sí mismo, al equipo y a la ilusión colectiva que representa.

Sin duda, el detalle dialoga bien con la historia de Cabo Verde. La selección africana llegó al Mundial como un equipo debutante, con una población mucho menor que la de las grandes potencias y un plantel marcado por la diáspora.

Su performance sorprendió al mundo y se ganó el respeto global.

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