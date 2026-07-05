Investigan 19 muertes sospechosas causadas por el intenso calor en Nueva Jersey este fin de semana

Las autoridades informaron que se registraron al menos 19 muertes supuestamente vinculadas con el calor en todo Nueva Jersey, mientras que las temperaturas siguen disparándose este domingo tras la celebración del 4 de julio.

“Empezamos a observar lo que creíamos que eran muertes relacionadas con el calor ya el jueves de esta semana… muchas de estas personas fueron encontradas en hogares sin aire acondicionado”, expresó el comisionado del Departamento de Salud de Nueva Jersey, el Dr. Raynard Washington.

El área metropolitana experimentó una ola de calor histórica justo antes del feriado del 4 de julio, con temperaturas que llegaron a máximos históricos en la ciudad de Nueva York y el estado de Nueva Jersey.

Central Park alcanzó los 100 °F, igualando el récord del día más caluroso en la ciudad desde 1966. Fue la primera vez que el parque superó los 100 grados desde 2012. El parque Manhattan llegó a los 99 °F en la misma fecha de 2025.

La mezcla de la humedad brutal y el calor sofocante obligó a los neoyorquinos a buscar con desesperación un lugar con sombra, ya que la sensación llegó a los 110 grados.

El metro en la ciudad se convirtió en infierno, con temperaturas que alcanzaron los 95 y los 99 °F en varias líneas, una sensación térmica que superaba los 100 °F o más.

El alcalde Zohran Mamdani hizo un llamado a los neoyorquinos a mantener sus aires acondicionados a una temperatura abrasadora de 78 °F en medio de la ola de calor, informó New York Post.

“Nueva York: hace mucho calor y la red eléctrica está trabajando horas extras para mantenernos frescos, ajusten el aire acondicionado a 78 grados, apaguen las luces y los aparatos electrónicos que no estén usando y desenchufen todo lo que puedan”, escribió el alcalde en una publicación en X.

Las autoridades sanitarias de la Gran Manzana declararon que hasta el momento no se han confirmado muertes vinculadas con el calor durante la actual ola.

“Lamentablemente, perdemos a cerca de 500 neoyorquinos cada año debido a enfermedades relacionadas con el calor. Por eso, la administración Mamdani está implementando una respuesta integral del gobierno ante el calor extremo”, expresó un vocero del ayuntamiento en un comunicado.

Ni las tormentas eléctricas repentinas pudieron acallar el calor que flagelaba la ciudad de Nueva York.

Las tormentas eléctricas causadas por el calor, con vientos de unas 60 millas por hora, azotaron el área metropolitana y dejaron a miles de personas sin servicio eléctrico el viernes.

En los condados de Morris y Monmouth, en Nueva Jersey, la caída de árboles sobre vehículos tendidos por las líneas eléctricas dejó atrapadas a algunas personas que ya se estaban en una situación difícil.

Más de 10,000 neoyorquinos se quedaron sin electricidad en Queens como consecuencia de las tormentas.

Pero a pesar del aire fresco que trajeron las tempestades, la ciudad aún rozaba los 100 °F el sábado, antes del gran espectáculo de fuegos artificiales.

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