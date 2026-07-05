Productores de huevos pagarán $3.3 millones tras manipular precios y donarán 53 millones a familias de bajos ingresos

Los tres mayores productores de huevo en EE.UU. Cal-Maine Foods, Versova y Hickman’s Egg Ranch acordaron pagar $3.3 millones y donar 53 millones de huevos para resolver una demanda del Departamento de Justicia (DOJ) y fiscales generales de 17 estados por presunta manipulación de precios que contribuyó a elevar el costo del producto durante los últimos años. El acuerdo aún debe recibir la aprobación de un tribunal federal.

Cabe aclarar que los $3.3 millones no se repartirán directamente entre los consumidores, sino que se distribuirán entre los estados participantes en la demanda. El beneficio directo para la población afectada es la entrega de 53 millones de huevos, de los cuales 4.9 millones llegarán a bancos de alimentos para apoyar a familias de bajos ingresos.

El acuerdo fue anunciado el martes 30 de junio de 2026 por el Departamento de Justicia junto con fiscales generales de 17 estados, entre ellos Nueva York, California, Texas y Florida.

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Lo que hicieron las empresas para inflar el precio

Las empresas Cal-Maine Foods (Ridgeland, Mississippi), Versova (Sioux Center, Iowa) y Hickman’s Egg Ranch (Buckeye, Arizona) fueron acusadas de coordinar sus ofertas de compra en el mercado mayorista para manipular las cotizaciones diarias de Urner Barry Publications, la empresa de referencia cuyos precios influyen en lo que pagan supermercados, restaurantes y distribuidores en todo el país.

Es decir, estas empresas presentaron ofertas infladas de forma coordinada para que Urner Barry reportara precios más altos, los cuales terminaron en el anaquel frente al consumidor.

El dato más revelador: los precios de referencia cayeron de forma inmediata y significativa a partir de marzo de 2025, cuando las empresas fueron notificadas de la investigación federal. Esta caída en los precios sería la prueba de que la coordinación de los precios al alza tenía efecto real sobre lo que las familias pagaban cada semana.

“Los consumidores pagaron precios récord”

El precio promedio nacional de una docena de huevos llegó a $4.82 en enero de 2023, con picos de más de $7 en mercados de la Costa Este y Suroeste, según datos del USDA. Aunque la gripe aviar fue un factor real, el DOJ alega que la coordinación entre productores elevó artificialmente los precios de referencia al mayoreo.

“Los consumidores pagaron precios récord mientras los productores de huevos dominantes coordinaban para inflar artificialmente los precios de referencia”, indicó la fiscal general de Nueva York, Letitia James, en un comunicado del 29 de junio de 2026.

Stanley Woodward, procurador general adjunto del DOJ, añadió el 30 de junio: “Ningún producto representa mejor la asequibilidad que el precio que los estadounidenses pagan por los huevos. Estas acciones prueban el compromiso de este Departamento de proteger la competencia”.

Lo que aceptaron las empresas sobre las acusaciones en su contra

Cal-Maine Foods, que pagará $1.5 millones del total y donará 30 millones de huevos, negó haber incurrido en alguna de estas irregularidades. En un comunicado del 30 de junio, la empresa afirmó que “no fue multada ni sancionada” bajo el acuerdo.

Mantiqueira USA, que adquirió Hickman’s Egg Ranch en noviembre de 2025, señaló que la conducta descrita ocurrió antes de la compra.

El acuerdo aún requiere aprobación judicial. Bajo la Ley Tunney, hay un periodo de 60 días para comentarios públicos antes de que el Tribunal Federal del Distrito Norte de Iowa emita sentencia definitiva.

Lo que pueden hacer los consumidores ahora

No hay un proceso de reclamación individual en este acuerdo. Sin embargo:

Presentar comentarios públicos durante el periodo de 60 días en el Tribunal Federal del Distrito Norte de Iowa

durante el periodo de 60 días en el Tribunal Federal del Distrito Norte de Iowa Reportar precios abusivos en alimentos al DOJ: 1-888-647-3258 o antitrust.complaints@usdoj.gov

en alimentos al DOJ: 1-888-647-3258 o Seguir casos paralelos: existen demandas civiles privadas donde grupos de consumidores sí buscan compensaciones individuales

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre acusaciones por precios inflados del huevo

¿Puedo reclamar un reembolso por haber pagado precios inflados de huevos?

Este acuerdo no incluye proceso de reclamación individual. Los $3.3 millones van a los 17 estados demandantes. Sin embargo, hay litigios privados paralelos en otros tribunales donde grupos de consumidores buscan compensaciones directas.

¿Dónde llegarán los 53 millones de huevos donados?

A bancos de alimentos y organizaciones sin fines de lucro de los 17 estados participantes. De ese total, 4.9 millones irán directamente a familias de bajos ingresos a través de bancos de comida.

¿El acuerdo ya es definitivo?

No. Requiere aprobación judicial. Hay 60 días de comentarios públicos bajo la Ley Tunney antes de que el tribunal emita sentencia final.

¿Cómo puedo reportar precios manipulados en otros productos?

A través del Centro de Quejas del DOJ: 1-888-647-3258 o antitrust.complaints@usdoj.gov. El Departamento vigila activamente prácticas anticompetitivas en la industria alimentaria.

Conclusión

Los $3.3 millones de este acuerdo equivalen a lo que Cal-Maine Foods genera en ingresos en menos de dos horas. La empresa reportó más de $3,500 millones en ventas en su último año fiscal. En ese contexto, la cifra es modesta. Lo que realmente importa sobre esta determinación es la prohibición permanente de este acuerdo: estas empresas no podrán volver a coordinar sus estrategias de precios.

Si el acuerdo establece un precedente, el DOJ tiene más herramientas para sancionar conductas similares en carne, lácteos y otros básicos. Para los consumidores, ese escenario vale más que cualquier cheque.

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