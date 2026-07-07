Mundial 2026: Julián Gil documentó la odisea que es conseguir la firma de Ronaldinho

Julián Gil fue con una gran misión a la Copa del Mundial 2026: conseguir la mayor cantidad de firmas de estrellas posible, en un solo balón, y recientemente logró obtener una que anhelaba, la de Ronaldinho, aunque no fue fácil y por esa razón compartió este martes a través de su cuenta de Instagram cómo fue esa odisea.

Desde la fase de grupos, el actor y modelo argentino ha buscado la manera de acercarse a los futbolistas, obteniendo autógrafos de leyendas como: Lionel Messi, Neymar, Cristiano Ronaldo y otras estrellas, pero una de las más importantes y complicadas de conseguir fue la de una figura icónica que ni siquiera estaba jugando. Sin embargo, el legado que dejó en el campo le hizo ser un hombre cotizado, incluso mucho tiempo después de su retiro profesional, e “Dinho”.

Julián Gil comparte la complicada tarea que es lograr una firma de Ronaldinho

Mediante las imágenes que compartió Gil, se puede observar primero cómo trata de llegar a Gaúcho tras el partido entre Brasil y Noruega: “Es ´rapidito´. Es la única que me falta de Brasil”, le insistía Julián mientras no obtenía respuesta.

A pesar de que no tiene éxito en esa ocasión, el hermano de Ronaldinho, Roberto, le da otra opción para obtener la firma, que consistía en dirigirse al hotel donde se están hospedando.

Luego de un viaje, de ingresar solo al lobby (sin su equipo) y tres horas de espera, finalmente, Gil volvió a coincidir con la leyenda “carioca” y en esta oportunidad, sí obtuvo uno de sus autógrafos más anhelados durante su objetivo en este Mundial, el cual autotitula “Misión Imposible”.

“¡Se logró! La firma de Ronaldinho ya está en la pelota del Mundial. Una prueba más de que cuando persigues un sueño con pasión, perseverancia y creyendo en ti, las cosas terminan pasando.

Gracias, Ronaldinho, por este momento tan especial. Y gracias de corazón a tu hermano Roberto por cumplir su palabra y hacer posible este sueño. Hoy el mensaje es claro: querer es poder. Nunca dejen de creer en sus sueños“, colocó Gil como pie del video para agradecer a los hermanos Assis Moreira.

Julián Gil celebra el agónico triunfo de Argentina ante Egipto

Las alegrías para el artista no terminaron allí, pues este martes fue al estadio de Atlanta y presenció la remontada in extremis de Argentina contra Egipto 3-2.

Como buen albiceleste, Julián se notó eufórico bailando, gritando y cantando a modo de celebración por el gran triunfo de los dirigidos por Lionel Scaloni, que les da el pase a la instancia de cuartos de final.

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