Revancha por pelea en TikTok terminó en secuestro y golpiza entre inmigrantes en Queens, Nueva York: sentencia

Un jurado federal determinó que Sultana Razia, residente de Queens (NYC), participó en el brutal secuestro y golpiza de un hombre de su comunidad bangladesí con el que estuvo envuelta en una disputa de años en TikTok.

La víctima, Mubarak Dewan, fue plagiado cuando caminaba hacia su casa tras comprar comida para llevar en 181st St. cerca de Hillside Ave, vecindario Jamaica, el 27 de marzo de 2023. Según las autoridades federales, el secuestro fue perpetrado por el dueño de un supermercado, Abu Chowdhury, acusado de liderar una red de secuestros que también capturó y torturó a dos hombres que se habían enfrentado a su vengativa esposa, Iffat Lubna.

Ahora la fiscalía demostró que Razia y su coacusado, Syed Rubel Ahmed, participaron con regocijo en el calvario de Dewan, que duró horas, reuniéndose con sus secuestradores mientras lo golpeaban, lo drogaban, lo desnudaban y lo obligaban a permanecer sin ropa en la calle, describió Daily News.

Razia golpeó a Dewan con los puños y con una escoba de fibra de coco, y publicó un video en TikTok donde Dewan aparecía desnudo, acompañado por el texto “Mes de la Concientización sobre la Salud Mental” y tres emojis sonrientes con la lengua afuera.

“Lo que el conflicto entre Razia y Dewan deja claro es que Razia realmente detesta a Dewan”, afirmó el fiscal federal adjunto John Vagelatos en su alegato final ante el jurado. Señaló que Razia, en una llamada telefónica realizada tres días después del secuestro, se jactó diciendo: “Le dimos una paliza y nos vengamos”.

Se trata del segundo de tres juicios en el Tribunal Federal de Brooklyn relacionados con la presunta operación de secuestro por venganza de Chowdhury. Su esposa, Lubna, fue declarada culpable por un jurado en abril y está previsto que él vaya a juicio en septiembre. Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal. Mientras, no se ha anunciado cuándo Razia y Lubna serán sentenciadas.

En abril, también en Queens (NYC), Andrés Portilla fue sentenciado a 40 años de prisión seguidos de 20 años de supervisión posterior a su liberación tras declararse culpable del secuestro y violación de tres mujeres jóvenes, incluidas dos menores de edad. En enero Nicholas Wieber fue acusado como sospechoso de secuestrar a un niña de 11 años de su escuela en Queens (NYC) y llevarla a una residencia en Long Island.

En 2024 Qing Ming “Allen” Yu y su cómplice Zhe “Zack” Zhang fueron sentenciados a cadena perpetua obligatoria después de que un jurado del Tribunal Federal de Brooklyn (NYC) los declarara culpables por la muerte por encargo de Xin “Chris” Gu afuera de un bar de karaoke en Queens en 2019, mientras esperaba un Uber, en una compleja trama de venganza empresarial.

En 2022 Timothy Harnett fue acusado como sospechoso de secuestrar, golpear y violar a una mujer en el transcurso de cuatro días en El Bronx (NYC). En 2021 Aquilino Torres fue sentenciado a 24 años de prisión por secuestrar y torturar a su novia y al hijo de ella de 7 años durante varios días en NYC, porque la mujer supuestamente lo engañó, según el FBI.