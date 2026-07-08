Joven latino mató a su pareja al chocar un árbol conduciendo intoxicado: acusación en Nueva York

Justin Osorio, joven de 24 años, fue acusado de homicidio involuntario, agresión y otros cargos relacionados por aparentemente conducir a alta velocidad y bajo los efectos de drogas y alcohol, causando la muerte de la madre de su hija en Long Island (NY).

Osorio compareció el 2 de julio ante el juez Joseph Girardi para la lectura de los cargos formulados por un gran jurado. El acusado se declaró “no culpable” y quedó bajo custodia. Su próxima audiencia judicial está programada para el 17 de julio.

“Este acusado mostró un desprecio total por la seguridad de los demás y dejó de lado el sentido común en el momento en que se puso al volante, tras haber pasado supuestamente la velada bebiendo y consumiendo drogas“, declaró la fiscal de distrito del condado Nassau, Anne T. Donnelly, en un comunicado. “Justin Osorio conducía presuntamente a 80 millas por hora por Southern State Parkway cuando perdió el control en una curva y chocó contra un árbol, causando la muerte instantánea de (su pasajera) Cindy Granados Vigil (23), con quien tenía una hija pequeña. La niña crecerá ahora sin madre y el acusado podría pasar los años formativos de su hija tras las rejas si resulta condenado”.

El límite de velocidad en Southern State Parkway es de 55 mph. Según la acusación formal, la mañana del 5 de abril de 2026 el acusado conducía un Ford Escape modelo 2008 en dirección este por Southern State Parkway, cerca de la salida 19N en Hempstead. Un primo suyo de 20 años viajaba en el asiento trasero, mientras que Granados Vigil iba al lado del conductor.

Osorio y Granados Vigil convivían en Amityville junto a su bebé de nueve meses. Aproximadamente a las 5:34 a.m. el acusado siguió recto en una curva de la carretera, cruzó ambos carriles de circulación y chocó contra un árbol en una zona boscosa situada fuera del arcén derecho de la vía.

Granados Vigil falleció en el acto a consecuencia de un traumatismo por fuerza contundente. El otro pasajero sufrió lesiones en el cuello y la espalda. Osorio tuvo una lesión en la médula espinal y fue sometido a una intervención quirúrgica en el Nassau University Medical Center.

La investigación reveló que Osorio conducía presuntamente bajo los efectos de la marihuana y el alcohol, y carecía de licencia de conducir.

Osorio fue detenido por la Policía Estatal de Nueva York (NYSP) el mismo 5 de abril al ser enviado al hospital, y acusado la semana pasada, reportó Daily Voice. Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

Las autoridades recuerdan que hay cero tolerancia con conductores que manejen a exceso de velocidad y/o bajo efectos de alcohol y drogas. También los ciclistas y motorizados son frecuentes protagonistas de accidentes viales, como víctimas y victimarios, al circular en las aceras, irrespetar el semáforo y hasta el sentido de las calles.

Casos similares evitables

El mes pasado Matthew Smith, joven de 21 años, se declaró culpable de haber chocado borracho el vehículo de Patricia Espinosa, madre ecuatoriana y policía del condado Nassau (NY), provocándole la muerte.

También en junio un jurado declaró culpable de cuatro homicidios al ex Marine Steven Schwally, por conducir bajo los efectos del alcohol al estrellar su camioneta contra un salón de uñas en Long Island (NY) a plena luz el día en el verano de 2024.

A fines de mayo un accidente de motocicleta ocurrido en la zona de Lake George (NY) y que costó la vida a Brian Kilduff (31), se convitió en una doble tragedia para su familia, luego de que su hermano policía de Westchester fuese acusadode conducir en estado de ebriedad (DWI).

Además John P. McClave III fue sentenciado tras ser declarado culpable de causar la muerte de un matrimonio latino en Nueva Jersey, cuando conducía intoxicado y los chocó en ruta a su trabajo siendo policía.

También en mayo un joven de 20 años residente de Queens (NYC) fue sentenciado por conducir drogado a alta velocidad, causando la muerte su propia hermana y la mejor amiga de ella en Long Island (NY). A principios de marzo tres personas murieron y otra resultó herida tras un choque frontal en el condado Ocean de Nueva Jersey. Además Diana Kutateladze fue acusada de conducir ebria y chocar contra varios automóviles en la Southern State Parkway de Long Island (NY), causando la muerte de dos personas. En febrero John Miro, guardia escolar de 70 años, fue fatalmente arrollado cuando estaba trabajando en Long Island (NY); un hispano fue acusado de conducir drogado, provocando esa tragedia.

En julio del año pasado un adolescente latino fue acusado de múltiples cargos en un choque mortal por conducir borracho al regresar de una playa de Long Island (NY) con 6 pasajeros a bordo. En enero de 2025 Amandeep Singh se declaró culpable de homicidio vehicular agravado y manejar intoxicado en relación con un accidente que cobró la vida de dos niños tenistas en Long Island (NY) en 2023.

En 2025 Christian Velásquez Galeano fue arrestado como sospechoso de conducir borracho y causar la muerte de su pasajero al chocar contra un árbol y huir de la escena en Long Island (NY). En agosto de 2024 un niño de 9 años pereció en un accidente vial en el que su madre aparentemente estaba conduciendo intoxicada y en sentido contrario. En abril de ese año una joven fue arrestada como sospechosa de cometer una racha de delitos graves al supuestamente chocar borracha, matar a una mujer y luego huir en la patrulla que acudió a la escena en el condado Nassau (NY). También un conductor de 33 años se declaró culpable de manejar intoxicado al chocar y causar la muerte de unos esposos dominicanos en Long Island.

En febrero de 2024 Jessica Beauvais fue sentenciada tras ser hallada culpable de atropellar fatalmente al oficial de carreteras de la policía de Nueva York (NYPD) Anastasios Tsakos en Queens mientras conducía ebria, drogada y con una licencia suspendida en 2021.

En octubre de 2024 varias calles de NYC comenzaron a tener límites de velocidad reducidos por la entrada en vigencia de la llamada Sammy’s Law, en honor a un niño de 12 años que murió arrollado por un conductor cerca de su casa en Brooklyn (NYC).

En diciembre de 2023 la gobernadora Kathy Hochul firmó la “Ley Angélica”, prevista para mantener fuera de la carretera a los conductores con suspensiones previas al acusar de delito grave a los reincidentes que operan vehículos después de haber cometido cinco o más infracciones de tránsito que resultaron en suspensiones o revocaciones.