“Temí que me devoraran a mí también”: dueña de perrita ultimada por pit bulls en Nueva York

Bella, una perrita de 11 años, murió tras ser atacada por dos pit bulls en el jardín delantero de su propia casa en Brooklyn (NYC), según denunció su dueña Regina Nicholson.

Esta abuela de tres nietos habló en exclusiva con ABC News. Dijo que los enorme perros, que no llevaban correa, atacaron a su mascota delante de sus ojos. “Los tenía encima, a la altura del pecho, uno a cada lado. Temí que me devoraran a mí también”, afirmó. “Yo sostenía a Bella; intentaban quitármela, pero no la soltaba”.

Nicholson explicó que el violento incidente ocurrió frente a su casa, en el barrio de Canarsie, el pasado 6 de julio, cuando había salido a pasear a Bella -que sí llevaba correa-, pero no llegó muy lejos pues al levantar la vista vio a los pit bulls sueltos y sin ningún dueño cerca.

“Cogí a Bella en brazos mientras subía los escalones y me mordieron. No me había dado cuenta de que me seguían”, relató Nicholson. Luego tropezó y los pit bulls se abalanzaron sobre ella y su mascota.

“Sólo recuerdo aquel grito desesperado, como si alguien hubiera muerto”, comentó Lynette Jeremiah, una vecina.

Luego Nicholson siguió a los perros hasta la esquina de Church Lane y les tomó fotos. Después vio a un hombre que llegó en una camioneta (SUV) y se marchó llevándose a los pit bulls.

Nicholson regresó a casa y encontró a Bella muerta en el jardín delantero. “Era mi compañera; no merecía morir así”, lamentó.

Jeremiah añadió que había visto a los perros pit bulls en una zona cercada y que se quejó ante otro hombre que vive allí porque ladraban toda la noche. Y le dijo que los había conseguido porque le robaban todo lo que tenía en su propiedad.

La policía tomó nota del incidente y Nicholson está decidida a que el hombre rinda cuentas por lo sucedido. “Quiero que se ocupen de esos pit bulls; son peligrosos y deben ser sacrificados“, afirmó.

Los perros pit bulls están vinculados a frecuentes hechos de violencia en Nueva York. La ciudad no tiene leyes que los prohíban o restrinjan, pero muchos propietarios se muestran reacios a alquilar a personas que los poseen. La Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Nueva York (NYCHA) los prohíbe en sus propiedades, lo cual a veces genera disputas violentas entre vecinos.

En general, en Nueva York los incidentes entre dueños de mascotas y vecinos pueden resultar muy violentos. En diciembre Lenue Moore fue declarado culpable de matar a balazos a su vecina, un hombre y su pit bull en una disputa por los ladridos del animal en el Alto Manhattan (NYC) en 2023.

En abril de este año tres personas resultaron apuñaladas en una discusión a plena luz del día cuando un perro bulldog orinó en el jardín de una casa ajena en Queens (NYC). A fines de marzo agentes de la Policía de Nueva York (NYPD) balearon a un perro que estaba atacando a una mujer en Queens.

En mayo de 2025 Akeem Noray fue arrestado como sospechoso de haber apuñalado a su perro pit bull en el Prospect Park de Brooklyn (NYC), en medio de un incidente en el que él también resultó mordido por el animal.

En 2024 un cliente fue acusado de intento de homicidio por golpear y atacar con su perro pit bull al trabajador de una pizzería en la 5ta Avenida de Nueva York, dejándolo gravemente herido. También ese año un hombre murió tras ser mordido por su perro raza pit bull dentro de su apartamento en El Bronx (NYC). Los dos agentes de la policía de Nueva York que respondieron a la emergencia mataron a tiros al animal.

En agosto de 2023 un niño latino de 11 años fue hospitalizado gravemente tras ser atacado por el perro “de terapia emocional” de su tía en un apartamento del Bajo Manhattan (NYC). En octubre de 2022 un grupo de perros pit bulls fueron removidos de un hogar en Staten Island (NYC) luego de atacar a dos niños y una adolescente. En julio de ese año una mujer de 70 años murió violentamente después de que el perro pit bull de su familia la atacara brutalmente en su hogar en Albertson (Long Island, NY).

En agosto de 2021 un bebé de 19 meses murió atacado por un perro Rottweiler de la familia mientras estaba bajo el cuidado de sus hermanos menores de edad en Brooklyn (NYC). En junio de 2021, también en ese condado, un hombre en silla de ruedas falleció aparentemente mordido por sus perros pit bulls. Meses antes, al menos dos niños murieron atacados por perros en sus hogares en Nueva Jersey.