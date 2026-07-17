Un hombre fue arrestado por estrellar su auto contra la residencia de Beyoncé y Jay-Z

Un hombre fue arrestado por estrellar su vehículo en la residencia del rapero Jay-Z y su esposa, la cantante Beyoncé, en East Hampton.

El pasado 15 de julio, el hombre de 63 años, identificado como Keith Webster, fue acusado de estrellar su vehículo Subaru contra una puerta de seguridad de la residencia. Webster fue acusado de daños a la propiedad en segundo grado y allanamiento de morada en tercer grado.

Hasta el momento se desconoce si Beyoncé y Jay-Z se encontraban en la residencia al momento del incidente.

De acuerdo con el informe policial, los guardias de seguridad de la residencia se percataron de que Webster conducía su vehículo a gran velocidad por las inmediaciones de la residencia. El hombre no se detuvo al ver las puertas cerradas y estrelló su auto contra el módulo de seguridad, causando daños considerables.

Webster se mantuvo dentro del vehículo tras el choque y luego salió, permaneciendo sentado junto al auto hasta que llegó la policía. Según dijo la policía, el hombre parecía confundido y no profería amenazas.

La sargento detective Jennifer Dunn, de la policía de East Hampton, declaró al periódico The East Hampton Star que el caso se mantiene bajo investigación. Aunque puede tratarse de un problema de salud, el caso debe tratarse como un delito hasta que concluyan las investigaciones.

“Parecía confundido en el lugar de los hechos y después de su detención. No profirió amenazas ni mencionó los nombres de los residentes. Podría ser simplemente una coincidencia que eligiera esa casa si estuviera teniendo algún problema de salud”, dijo Jones a Page Six.

El hombre se quejó de dolor y fue llevado a un centro de salud y luego puesto en libertad. Webster deberá comparecer próximamente ante el juez.

Hasta el momento, ni Jay-Z ni Beyoncé se han pronunciado con respecto a este accidente en su hogar.

El famoso rapero realizó una serie de tres conciertos en el Yankee Stadium del Bronx el domingo 12 de julio para celebrar el 30 aniversario de su álbum Reasonable Doubt y el 25 aniversario del álbum Blueprint. Sus shows contaron con una actuación de su esposa Beyoncé, con quien cantó “Can’t Knock the Hustle”, así como la participación de su hija de 14 años, Blue Ivy Carter, junto a Mecca y Alicia Keys. También actuó con invitados especiales como Eminem, Rihanna, Pharrell Williams y Usher.

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