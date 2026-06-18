FBI: profesor de secundaria en Nueva York se declaró culpable de pornografía infantil

Joseph Taylor McKeel, profesor de una escuela pública de Nueva York, se declaró culpable de cargos federales relacionados con pornografía infantil.

El docente de 33 años, profesor de biología en Independence High School en Hell’s Kitchen (Manhattan), admitió ante el Tribunal Federal de Brooklyn que almacenaba una colección de imágenes ilícitas en dos memorias USB; algunas de ellas mostraban a niños menores de 12 años.

McKeel fue arrestado en marzo mientras se dirigía al trabajo escolar, después de una pista proporcionada al FBI por un agente encubierto en Escocia. Al momento de su detención llevaba una mochila que contenía una memoria USB y una pipa para consumir metanfetamina, según informaron las autoridades federales. Luego hallaron una segunda memoria USB al registrar su domicilio en Brooklyn.

“McKeel poseía imágenes explícitas de abuso sexual infantil -incluidos abusos contra bebés y niños pequeños– mientras ocupaba un puesto de confianza como profesor de biología de secundaria”, declaró el fiscal federal Joseph Nocella en un comunicado.

Según las directrices federales, es probable que enfrente una pena de hasta 8 años de prisión, tras declararse culpable. Asimismo, deberá registrarse como agresor sexual, acotó Daily News.

Las autoridades federales comenzaron a investigar a McKeel en septiembre de 2025, después de que un agente encubierto de la policía escocesa lograra acceder a un grupo de Telegram llamado “Just guys and football” (Solo chicos y fútbol), sospechoso de servir como punto de intercambio de pornografía infantil, según indican los documentos judiciales.

Posteriormente el agente encubierto accedió a una llamada de Zoom entre dos miembros del grupo, durante la cual se mostraban varias imágenes de pornografía infantil. Los investigadores rastrearon la dirección IP de uno de los usuarios participantes en la llamada -identificado como “NYSubSlut“- y la vincularon con McKeel.

McKeel permanece en libertad bajo una fianza de $200,000 dólares a la espera de la lectura de su sentencia, programada para el 23 de septiembre ante la jueza de distrito Rachel Kovner.

También este mes José Sáez Jr., pastor cristiano de Nueva York, fue sentenciado tras declararse culpable de haber abusado de un menor y pedir a varios niños que le enviaran fotos y videos sexualmente explícitos, según anunció el Departamento de Justicia (DOJ). Admitió que encontraba a las víctimas en la “iglesia” y agentes del FBI le incautaron material de pornografía infantil.

En 2006 el Departamento de Justicia (DOJ) creó el Project Safe Childhood (Proyecto Niñez Segura), una iniciativa nacional para combatir la creciente epidemia de explotación y abuso sexual infantil. El Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC) alertó desde 2020 sobre un aumento en los casos de pornografía infantil por el mayor tiempo de adultos y niños en línea usando las redes sociales.

En febrero Bond Ng, subdirector de una escuela pública en Queens (NYC), fue arrestado bajo cargos federales como sospechoso de tener un lucrativo negocio prostituyendo a una estrella porno en línea de California.

Igualmente ese mes dos ex guardias de prisiones fueron sentenciados en casos separados de pornografía infantil en Nueva York. En enero Alex Torres López fue acusado en Nueva Jersey de agresión sexual y múltiples cargos de poner en peligro el bienestar de un menor relacionados con la posesión y distribución de material de abuso sexual infantil.

En diciembre Logan Oliveira, joven de 23 años, se declaró culpable de cargos relacionados con material de abuso sexual infantil en Nueva Jersey. Además Mark Paulino, ex maestro de primaria que se disfrazaba de Santa Claus para fotografías y eventos locales, fue arrestado como sospechoso de poseer y difundir pornografía infantil en internet.

En agosto de 2025 Julian Wachner, director de orquesta y compositor despedido hacía tres años de la histórica Trinity Church de Nueva York, fue acusado de posesión de material de abuso sexual infantil y cocaína, informaron los fiscales de Indianápolis, capital de Indiana. También ese mes Alejandro Santos, asistente escolar que estuvo encargado del cuidado de alumnos con discapacidad en El Bronx (NYC), fue procesado como sospechoso de poseer pornografía infantil, incluyendo miles de videos, fotos y archivos que mostraban a bebés y niños pequeños siendo abusados ​​sexualmente, según fiscales federales.

En julio del año pasado Haitham Altartir, profesor religioso que sirvió como mentor de un estudiante de 14 años en el Centro Islámico del condado Passaic de Nueva Jersey, fue acusado de abusar sexualmente de un alumno adolescente y mostrarle un arma cargada, según documentos judiciales.

En marzo de 2025 un abuelo fue sentenciado después de admitir haber abusado sexualmente de su nieta durante años, comenzando cuando ella era una niña, en Long Island (NY). También en esa región en julio de 2024 un hombre se declaró culpable y fue sentenciado por haber abusado por años de su hijastra, desde que era una niña.

En septiembre de 2024 David Burgos Collazo fue sentenciado en Brooklyn a 45 años de cárcel por atraer a varios menores para que le enviaran fotografías y vídeos explícitos haciéndose pasar por un agente de modelos. En enero de ese año un hombre mayor residente del condado Westchester (NY) fue acusado bajo cargos federales de explotación sexual de menores usando la aplicación Snapchat.

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