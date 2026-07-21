¿Cómo afectó el temporal a Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut?

Las intensas tormentas que atravesaron el martes el área triestatal dejaron inundaciones repentinas, posibles tornados, interrupciones en el transporte y daños materiales en varias comunidades de Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut, apenas días después de otro episodio de lluvias severas que afectó a la región durante el fin de semana.

Reportes señalan que el Servicio Meteorológico Nacional emitió durante la jornada alertas por tornados, tormentas eléctricas severas e inundaciones repentinas, algunas de las cuales permanecían activas durante la noche en sectores de El Bronx, Westchester y el condado de Bergen, en Nueva Jersey.

Aunque en la ciudad de Nueva York se registraron lluvias intensas, los mayores acumulados se concentraron al norte de la metrópoli y en partes de Nueva Jersey y Connecticut.

Streets completely flooded in NYC today.



The wonders of socialism as the city can no longer afford a drainage system worth a damn.

pic.twitter.com/PjqaukmCQN — USAlert (@USAAlert_1) July 22, 2026

Datos del Servicio Meteorológico Nacional citados por PIX11 indicaron que Tarrytown, en el estado de Nueva York, acumuló 4.79 pulgadas de lluvia; Stamford, Connecticut, registró 4.92 pulgadas; y New Canaan alcanzó 4.63 pulgadas. En contraste, Central Park reportó apenas 0.24 pulgadas.

Nueva Jersey fue uno de los estados más afectados. En Sussex cayeron 3.02 pulgadas de lluvia en apenas 30 minutos, mientras que localidades como Succasunna, Sparta y Stanhope superaron las dos pulgadas de precipitación.

Las lluvias provocaron cierres de carreteras, inundaciones en autopistas y afectaciones en zonas urbanas.

The risk for severe weather today is decreasing, however tomorrow a majority of the area is in a marginal (level 1/5) risk for severe thunderstorms with the primary threat being damaging winds. pic.twitter.com/d9hr7Vu8A4 — NWS New York NY (@NWSNewYorkNY) July 22, 2026

A cloud formation resembling a tornado was spotted near Pine Brook, NJ on Tuesday afternoon during severe storms. The NWS is surveying the area on Wednesday. pic.twitter.com/hGoRtwxcSF — Eyewitness News (@ABC7NY) July 22, 2026

Uno de los puntos más críticos se registró en la autopista Bronx River Parkway, en Bronxville, donde parte de la vía quedó sumergida y un automóvil terminó completamente cubierto por el agua, reportó ABC7. También se registraron inundaciones en la Ruta 17, en Ridgewood, Nueva Jersey, donde dos carriles tuvieron que ser cerrados.

Las tormentas estuvieron acompañadas de fuertes vientos y posibles tornados.

Videos difundidos en redes sociales mostraron embudos en Parsippany y Stanhope, en Nueva Jersey, por lo que el Servicio Meteorológico Nacional anunció inspecciones para determinar si efectivamente se produjeron tornados y cuál fue su intensidad.

PIX11 informó además que especialistas federales se trasladarán al condado de Morris para evaluar dos áreas afectadas.

En Queens, la caída de árboles causó daños a vehículos estacionados y residentes del vecindario de Corona relataron a ABC7 el impacto del temporal, mientras que comunidades como Woodside, todavía afectadas por las inundaciones del fin de semana, comenzaron a prepararse nuevamente con sacos de arena y otras medidas preventivas ante la posibilidad de nuevas lluvias.

Trees shut down traffic on I-80 at Route 206 during severe storms on Tuesday afternoon. One of the trees that fell started a small fire on a power line https://t.co/HLZ2K0bROf pic.twitter.com/r5GIGiFxQc — Eyewitness News (@ABC7NY) July 21, 2026

Crazy video from ?Secaucus, NJ of this afternoon’s storms clearly trying to rotate as they approached NYC! You can see the shear (changes in wind speed/direction) #nj #severe #nyc pic.twitter.com/fBq1g9zVof — Violeta Yas (@Violeta_Yas) July 22, 2026

PIX11 reportó retrasos en Metro-North y NJ Transit, mientras que varias líneas ferroviarias de Nueva Jersey registraron demoras y suspensiones por problemas de señalización e inundaciones. El servicio de River Line, por ejemplo, fue interrumpido en distintos tramos por precaución.

En los aeropuertos de la región se contabilizaron cientos de cancelaciones y, según datos recopilados por ABC7, el aeropuerto LaGuardia registró 234 vuelos cancelados, equivalente al 43% de las operaciones programadas; el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy reportó 145 cancelaciones y Newark sumó otras 137.

DELAYED REPORT- possible tornado on the ground at 2:50 PM EDT in Pine Brook, NJ (40.8587820, -74.3444227) looking NW. Could not confirm ground circulation but there was rapidly rising motion under a rotating wall cloud. Lost visual soon after (had a green light). @NWS_MountHolly pic.twitter.com/gbP1v22Uti — Jeremy Cruz (@JeremyCruzWX) July 22, 2026

Las condiciones meteorológicas también obligaron a los Yankees de Nueva York a suspender su partido ante los Piratas de Pittsburgh debido al pronóstico de lluvias persistentes, reprogramándolo como parte de una doble cartelera para el miércoles.

Asimismo, la MTA informó, según ABC7, que reforzó sistemas de drenaje, ventilación y bombeo en estaciones del metro para reducir el riesgo de inundaciones, mientras que ciudades como Newark desplegaron barricadas en zonas históricamente vulnerables.

Aunque el riesgo de fenómenos severos disminuyó durante la noche, los meteorólogos advirtieron que aún podrían registrarse tormentas aisladas el miércoles, con vientos fuertes como principal amenaza.

A possible tornado earlier this evening left trees and branches blocking cars from driving on Route 206 near Stanhope, New Jersey. pic.twitter.com/UJzVF3f9FV — Eyewitness News (@ABC7NY) July 21, 2026

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