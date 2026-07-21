¿Cómo afectó el temporal a Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut?
El Servicio Meteorológico Nacional emitió durante la jornada alertas por tornados, tormentas eléctricas severas e inundaciones repentinas
Las intensas tormentas que atravesaron el martes el área triestatal dejaron inundaciones repentinas, posibles tornados, interrupciones en el transporte y daños materiales en varias comunidades de Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut, apenas días después de otro episodio de lluvias severas que afectó a la región durante el fin de semana.
Reportes señalan que el Servicio Meteorológico Nacional emitió durante la jornada alertas por tornados, tormentas eléctricas severas e inundaciones repentinas, algunas de las cuales permanecían activas durante la noche en sectores de El Bronx, Westchester y el condado de Bergen, en Nueva Jersey.
Aunque en la ciudad de Nueva York se registraron lluvias intensas, los mayores acumulados se concentraron al norte de la metrópoli y en partes de Nueva Jersey y Connecticut.
Datos del Servicio Meteorológico Nacional citados por PIX11 indicaron que Tarrytown, en el estado de Nueva York, acumuló 4.79 pulgadas de lluvia; Stamford, Connecticut, registró 4.92 pulgadas; y New Canaan alcanzó 4.63 pulgadas. En contraste, Central Park reportó apenas 0.24 pulgadas.
Nueva Jersey fue uno de los estados más afectados. En Sussex cayeron 3.02 pulgadas de lluvia en apenas 30 minutos, mientras que localidades como Succasunna, Sparta y Stanhope superaron las dos pulgadas de precipitación.
Las lluvias provocaron cierres de carreteras, inundaciones en autopistas y afectaciones en zonas urbanas.
Uno de los puntos más críticos se registró en la autopista Bronx River Parkway, en Bronxville, donde parte de la vía quedó sumergida y un automóvil terminó completamente cubierto por el agua, reportó ABC7. También se registraron inundaciones en la Ruta 17, en Ridgewood, Nueva Jersey, donde dos carriles tuvieron que ser cerrados.
Las tormentas estuvieron acompañadas de fuertes vientos y posibles tornados.
Videos difundidos en redes sociales mostraron embudos en Parsippany y Stanhope, en Nueva Jersey, por lo que el Servicio Meteorológico Nacional anunció inspecciones para determinar si efectivamente se produjeron tornados y cuál fue su intensidad.
PIX11 informó además que especialistas federales se trasladarán al condado de Morris para evaluar dos áreas afectadas.
En Queens, la caída de árboles causó daños a vehículos estacionados y residentes del vecindario de Corona relataron a ABC7 el impacto del temporal, mientras que comunidades como Woodside, todavía afectadas por las inundaciones del fin de semana, comenzaron a prepararse nuevamente con sacos de arena y otras medidas preventivas ante la posibilidad de nuevas lluvias.
PIX11 reportó retrasos en Metro-North y NJ Transit, mientras que varias líneas ferroviarias de Nueva Jersey registraron demoras y suspensiones por problemas de señalización e inundaciones. El servicio de River Line, por ejemplo, fue interrumpido en distintos tramos por precaución.
En los aeropuertos de la región se contabilizaron cientos de cancelaciones y, según datos recopilados por ABC7, el aeropuerto LaGuardia registró 234 vuelos cancelados, equivalente al 43% de las operaciones programadas; el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy reportó 145 cancelaciones y Newark sumó otras 137.
Las condiciones meteorológicas también obligaron a los Yankees de Nueva York a suspender su partido ante los Piratas de Pittsburgh debido al pronóstico de lluvias persistentes, reprogramándolo como parte de una doble cartelera para el miércoles.
Asimismo, la MTA informó, según ABC7, que reforzó sistemas de drenaje, ventilación y bombeo en estaciones del metro para reducir el riesgo de inundaciones, mientras que ciudades como Newark desplegaron barricadas en zonas históricamente vulnerables.
Aunque el riesgo de fenómenos severos disminuyó durante la noche, los meteorólogos advirtieron que aún podrían registrarse tormentas aisladas el miércoles, con vientos fuertes como principal amenaza.
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