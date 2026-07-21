Triste final: arrollada a los 99 años por conductor anciano que pasó semáforo en rojo en NJ

Una anciana de 99 años falleció dramáticamente en un choque después de que un conductor mayor se saltara un semáforo en rojo en una intersección del condado Gloucester en Nueva Jersey.

La policía de Monroe Township acudió al lugar del accidente, en la intersección de Lake Av y North Black Horse Pike (Route 42), aproximadamente a las 8:46 p.m. del 8 de julio. La víctima no identificada fue trasladada al Centro de Traumatología del Hospital Universitario Cooper, donde luego falleció, reportó NJ.com.

El accidente sigue bajo investigación. El informe preliminar determinó que un Honda CR-V modelo 2015, conducido por un hombre de 86 años residente en Williamstown, circulaba en dirección oeste por Lake Av y entró en la intersección cuando el semáforo estaba en rojo, según la policía.

El Honda cruzó los carriles de Route 42 en dirección norte antes de entrar en los carriles en dirección sur, donde chocó contra un Mercedes-Benz E450 blanco modelo 2019 conducido por una mujer de 49 años de Williamstown, quien atravesaba la intersección con el semáforo en verde, llevando a bordo a la víctima como pasajera.

Tras la colisión, el Honda giró y chocó contra una barrera de seguridad en la esquina suroeste de la intersección. El Mercedes también giró antes de detenerse orientado hacia el norte dentro de los carriles en dirección sur, señaló la policía.

La pasajera del asiento delantero del Honda, una mujer de 99 años de Sewell, quedó atrapada en el interior del vehículo y fue rescatada por miembros del cuerpo de bomberos. Ambos conductores sobrevivieron tras ser trasladados al Jefferson Washington Township Hospital. Sus nombres no han sido divulgados.

Se solicita a cualquier persona que haya presenciado el accidente o tenga información relacionada con la investigación que se comunique con los oficiales Tom Scudder o Dacoda Leech al número 856-728-9800.

Las autoridades recuerdan que hay cero tolerancia con conductores que manejen a exceso de velocidad y/o bajo efectos de alcohol y drogas. También los ciclistas y motorizados son frecuentes protagonistas de accidentes viales, como víctimas y victimarios, al circular en las aceras, irrespetar el semáforo y hasta el sentido de las calles.

En abril Ruth Benjamin (81) murió cuando un automóvil se estrelló contra una lavandería donde ella estaba como cliente en Newark (NJ). En agosto un anciano murió y varias personas resultaron heridas después de que una conductora de 69 años estrellara su auto contra un gimnasio Planet Fitness en Elizabeth (NJ).

En octubre un conductor anciano que estaba retrocediendo su minivan arrolló fatalmente a una mujer de 89 años e hirió a otras dos personas a plena luz del día en Coney Island, Brooklyn (NYC). En noviembre una conductora de 99 años fue arrestada como sospechosa de haber huido tras arrollar a un ciclista octogenario en Nueva Jersey

En 2024 tres ancianos murieron y otro persona adulta resultó herida en un violento choque entre un automóvil y un autobús escolar en Nueva Jersey. También ese año cinco personas resultaron heridas dentro de vehículos y en la calle en choques en cadena luego de que un conductor de 89 años perdió el control de su auto Mercedes de lujo en Brooklyn (NYC); la racha terminó con el anciano impactando un restaurante. En 2022 una anciana chocó su auto contra un restaurante de pollos en Brighton Beach, Brooklyn (NYC).