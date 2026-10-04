Carne de cerdo: cómo reconocer si está fresca y cuánto tiempo se puede conservar

Una carne en un empaque donde se aprecia sin brillo, con exceso de líquido, mal olor y oscurecida, puede ser señal de que no está realmente fresca. Una ingeniera en alimentos ofrece sencillos trucos para detectar si tu carne de cerdo se echó a perder o no.

La experta en seguridad alimentaria, Monserrat Meléndez, explica que desde que se hace el sacrificio, la carne de cerdo tiene una duración de 15 días, siempre y cuando se haya mantenido en refrigeración.

La recomendación es revisar qué día se empacó. Además, ofrece consejos extras como:

Si compraste la carne ya congelada y nunca se descongeló, te puede durar hasta 2 años .

. Si la congelas en casa, ahí la cosa sí cambia: en trozo o una chuleta te puede durar de 4 a 6 meses, molida de 3 a 4 meses, y ya cocida de 2 a 3 meses.

¿Cómo se clasifica la carne de cerdo en EE.UU.?

En Estados Unidos, la calidad de la carne está garantizada con la inspección ya que es obligatoria. El USDA clasifica la carne de cerdo en dos niveles: grado “aceptable” y grado “utilitario”.

En los supermercados solo se vende la carne de calidad aceptable, que es la carne de cerdo fresca. Este tipo de carne debe tener una alta proporción de carne magra respecto a la grasa y los huesos.

Mientras tanto, la carne de cerdo clasificada como de utilidad “se utiliza principalmente en productos procesados y no está disponible en los supermercados”. Las recomendaciones de FSIS a la hora de comprar son:

Buscar cortes con una cantidad relativamente pequeña de grasa por fuera y con una carne firme y de color rosa.

con una cantidad relativamente pequeña de grasa por fuera y con una carne firme y de color rosa. La carne debe tener una pequeña cantidad de veteado para un mejor sabor.

¿Cuáles son los cortes de carne de cerdo que se venden en EE. UU.?

En EE. UU. hay cuatro cortes básicos (principales) en que se divide el cerdo: paleta (pecho delantero), lomo, costillar y pierna.

¿Qué significa “natural”?

Otro dato importante a la hora de leer las etiquetas es que, para que la carne fresca se considere “natural”, no puede “contener ningún saborizante o condimento artificial, ni ingrediente químico colorante o conservante”. Tampoco puede contener ningún otro ingrediente artificial o sintético.

La carne de cerdo llamada natural debe llevar una explicación breve de lo que significa el término “natural”. Es clave que el producto y sus ingredientes solo hayan sido procesados mínimamente (por ejemplo: molidos).

Señales de alerta: color, olor y textura

¿Cuál es el color ideal? Según la experta, “si se ve grisácea, verdosa o muy oscura y opaca, lo mejor es desecharla”.

Otras señales de que no está fresca son: si en su empaque hay líquido en exceso turbio o pegajoso, un empaque inflado o un olor fuerte cuando lo abres.

También es una señal de alarma si hay cristales de hielo grandes —esto último es señal de que se descongeló y se volvió a congelar—.

Las ventajas del empaque al vacío

Por eso, la ventaja de comprar carne envasada al vacío y debidamente identificada es que se puede verificar el corte, ver la fecha, el tipo de cerdo, la granja donde se activó, la fecha en la que se empacó y la fecha de caducidad para saber de dónde viene y hasta cuándo es seguro consumirlo.

Sigue leyendo:

.De corte duro a jugoso: ablandar el eye of round con ingredientes naturales

.¿Alergia a la carne? Cómo una picadura de insecto cambia la dieta de miles en EE.UU.

.Proteína de alto impacto a bajo costo: redescubriendo el hígado como ingrediente estrella