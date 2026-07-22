Lamine Yamal es el dueño de la mansión que compartieron Gerard Piqué y Shakira

Tras el triunfo de España en el Mundial de Fútbol, medios de comunicación han recordado que Lamine Yamal ahora vive en la misma mansión que compartieron Gerard Piqué y Shakira durante años.

La propiedad del futbolista fue noticia porque, tras la clasificación de España a la final del mundial, intentaron asaltar el lugar. Los ladrones no lo lograron porque fueron interrumpidos por el equipo de seguridad privada de Yamal.

Aunque el asalto no se consolidó, la División de Investigación Criminal (DIC) de los Mossos abrió una investigación para identificar a los responsables.

Hay que recordar que Yamal es una de las mayores promesas del fútbol mundial, y desde hace mucho tiempo los ojos de los medios de comunicación están sobre él. Además de su desempeño en el campo, también ha tenido algunas polémicas relacionadas con fiestas y relaciones sentimentales.

Su fama y prestigio también lo han hecho comenzar a invertir en grandes propiedades; es por eso que a finales del año pasado se informó que había cerrado la compra de la mansión que Shakira y Piqué estuvieron intentando vender desde que anunciaron su separación.

Esta mansión está ubicada en Esplugues de Llobregat, un exclusivo barrio de Barcelona. El sitio fue construido desde cero en el 2012 y el diseño estuvo a cargo de la arquitecta Mireia Admetler.

No se sabe si Yamal tendrá intención de hacer reformas en el sitio, aunque la estructura ya incluye grandes comodidades para una estrella como lo es Yamal ahora. La casa principal está distribuida en cinco plantas.

Entre los lujos se tiene que mencionar una sala de cine, oficina, gimnasio y otras comodidades.

Durante los últimos meses, el deportista de 19 años y su familia han compartido algunas fotos y videos en los que se muestran detalles del interior del sitio.

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