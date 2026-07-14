Ni batidos raros ni dietas extremas: el plato ultrasimple que da energía a Lamine Yamal

Antes del Mundial 2026, Lamine Yamal, delantero de la Selección Española, ya era calificado como una joya del Barcelona. Un reconocimiento ganado con disciplina, entrenamientos, estrategia y un régimen alimentario.

Los futbolistas de élite tienen un régimen estricto durante las competiciones para garantizar los nutrientes necesarios para reparar y formar músculo, además de mantener la energía durante las jornadas. Pero cuando está fuera de la cancha, Lamine Yamal tiene un plato preferido: pasta a la boloñesa y arroz con pollo.

Lamine Yamal nació en 2007, y fue en este Mundial 2026 cuando apenas cumplió 19 años. Algunos analistas aseguran que el joven es “una de las estrellas del Mundial”.

A sus 19 años, Lamine Yamal se consolida como la gran estrella del Mundial 2026 gracias a su talento y un estricto régimen alimentario. Crédito: Shutterstock

Pasión por la cocina

Lamine es un apasionado por la comida, al punto de que medios de Europa indican que estudió un curso de cocina.

El jugador de origen marroquí tiene preferencia por platillos como los que prepara su abuela para merendar, o ese arroz con pollo y salsa de maní que acostumbraba comer antes de los partidos.

¿Por qué pasta boloñesa?

La combinación de carbohidratos complejos de la pasta y las proteínas magras de la carne picada son el combo perfecto para la recuperación muscular de Lamine Yamal. Crédito: Shutterstock

Lamine ha declarado: “Mi comida favorita durante la concentración es la pasta a la boloñesa“.

Los deportistas de élite no pueden comer cualquier cosa, pero antes de un partido crucial de la Copa del Mundo, Lamine se asegura de tener suficiente energía con un buen plato de pasta boloñesa.

No es de extrañar que coma este alimento, ya que es una comida que aporta suficientes carbohidratos y proteínas que suelen comportarse como el combustible para una máquina.

Como es de esperarse, la calidad de los alimentos es premium, con ingredientes lo más naturales posible con el fin de una digestión rápida y sencilla. Según OKdiario, el platillo de Lamine se prepara con pasta integral, carne picada muy magra y una salsa de tomate natural baja en sal.

Cuando está fuera de la cancha, su plato preferido tiene raíces familiares: un arroz con pollo y salsa de maní. “Es una comida típica de Guinea Ecuatorial, el país de mi madre. Ella me la preparaba antes de los partidos para darme fuerzas. Me sorprendió mucho”, explicó a GQ España.

@gqspain ¿Buscando un plato fácil y rico para entrenar duro? @Lamine Yamal te propone el menú de su infancia: arroz con salsa de cacahuete 🍚🥜 | #LamineYamal ♬ sonido original – GQ España

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