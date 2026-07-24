Todo lo que debes saber sobre “La Casa de los Famosos México 4” antes de su estreno este domingo

Este domingo se estrenará la cuarta temporada de “La Casa de los Famosos México” y, por lo tanto, es importante que estés al tanto de todos los detalles que han sido revelados hasta el momento sobre el reality que tendrá 10 semanas de duración.

Antes de iniciar, ya quedó claro que esta será una temporada cargada de sorpresas. No obstante, ya hay información importante que ayudará a entender parte de la dinámica que se viene con las celebridades aztecas.

Horario y transmisión de “La Casa de los Famosos México 4”

Esta producción será estrenada el 26 de julio a las 8:30 p.m. (hora local) y contará con transmisión en las cadenas de Las Estrellas, Canal 5, Vix y El Nueve.

Las emisiones semanales serán de lunes a viernes a las 10:00 p.m. y Vix mantendrá la emisión en vivo durante las 24 horas del día.

Habitantes de “La Casa de los Famosos México 4”

Ernesto Languardia (presentador y actor)

Karina Torres (influencer)

Ximena Herrera (actriz)

Aldo Rendón (estilista)

Moisés Peñaloza (actor y modelo)

Cynthia Klitbo (actriz)

Yahir (cantante)

Flor Vigna (actriz y cantante)

Masad Altamimi (influencer)

Arantza Ruiz (actriz)

Ese Pérez (influencer)

Fede Vigevani (youtuber)

Brianda Dayanara (influencer)

Yanet García (presentadora)

Memo Schutz (comentarista deportivo).

Aunque la lista de nombres ya anunciados quedó en 15, la producción confirmó que aún faltan habitantes, los cuales serán revelados este domingo, en la ceremonia de estreno del reality, denominada “La fiesta de los famosos”.

Habitaciones

Hace varios días la presentadora Galilea Montijo dio la sorpresa de que ahora serán tres habitaciones en lugar de dos y, a su vez, mostró el diseño de cada una de estas, al igual que sus nombres.

Tulúm, Ibiza y Malibú se llamarán estos cuartos, que contarán con un diseño tropical, en representación de cada isla para darle color a la casa.

Dinámica

Respecto a la dinámica del juego, se conocen pocos detalles. Se espera que el domingo sean distribuidos los participantes en sus respectivas habitaciones y, a partir de allí, ir teniendo ideas de cómo será la armonía durante la competencia.

Sin embargo, en cuanto a las personalidades, se pueden divisar variedad de actitudes de acuerdo a la presentación de cada uno.

Aunque todos evidentemente son buenas personas, el verdadero reto comenzará cuando tengan que convivir con tantas personas durante las 24 horas del día y sin tener espacio para tomar algún respiro y tener que soportar muchas cosas que para algunos no resultan tan importantes, pero para otros puede ser una acción intolerable. Como, por ejemplo, los ronquidos y, muy importante, la higiene.

Sorpresas

Para esta cuarta temporada parece que las sorpresas no pararán y otra de las que ya se conocen es que se incorporarán las cabinas de las tentaciones y la moneda del destino; dos juegos que aumentan las expectativas de esta interesante edición.

Recuerda que en esta temporada también se abrirán las votaciones digitales en toda Latinoamérica a través de la plataforma ViX.

Conductores

Aunque cuentan con un staff completo de animadores, los presentadores oficiales del reality serán: Galilea Montijo, Wendy Guevara, Ricardo Margaleff, Odalys Ramírez y Diego De Erice.

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