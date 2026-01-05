La hija de Daddy Yankee se casó en una íntima ceremonia sin la presencia de su padre

La creadora de contenido Jesaaelys Ayala González, hija del cantante Daddy Yankee, reveló en sus redes sociales que se casó con su novio hace unos meses. La joven compartió imágenes de la ceremonia privada y causó sorpresa por la ausencia de su padre en las fotos.

La maquilladora hizo una publicación en su perfil de Instagram compartiendo imágenes de su boda con su novio Carlos y que se celebró el 4 de octubre de 2025. Se trató de una boda íntima y que la pareja mantuvo bajo total secreto.

“octubre 4, 2025 me casé con el amor de mi vida”, escribió Jesaaelys junto a una serie de imágenes. En una de las fotos se observa a Jesaaelys caminando tomada del brazo de su madre, Mireddys González, exesposa de Daddy Yankee y protagonista de un fuerte conflicto legal con el músico.

En las imágenes se observa a Jesaaelys luciendo un sencillo vestido blanco y ajustado de tirantes mientras que su esposo lució camisa y pantalones negros.

Uno de los detalles que más llamó la atención de los seguidores fue la ausencia de Ramón Ayala, mejor conocido como Daddy Yankee. Padre e hija tienen una relación fracturada luego de que inició el conflicto legal entre Mireddys González y Daddy Yankee por el manejo de las corporaciones del artista y las supuestas inconsistencias administrativas de las empresas. Este conflicto inició luego de que González y Ayala anunciaron su separación tras casi 30 años de matrimonio.

Jesaaelys expresó su malestar por el hecho de que su padre quiso exponer públicamente su divorcio de Mireddys, a pesar de que ella quería llevarlo de manera privada. “Ha sido un proceso bien difícil. Mi mamá quería un divorcio en privado, que todo fuese low key, discretamente y se acabó, porque no había que hacer un big deal de todo esto, pero mi papá quiso todo lo contrario y por eso estamos en esta posición, públicamente expuestos”, expresó.

La creadora de contenido confirmó que la relación con su padre está “lacerada”. “Yo confirmo que nuestra relación está super lacerada y él (Daddy Yankee) sabe por qué”, dijo.

