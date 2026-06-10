Alumna fue apuñalada en Academia “de la Paz” en Nueva York

Una adolescente de 17 años fue apuñalada varias veces con un cuchillo de cocina ayer tras una discusión en una escuela secundaria pública en Brooklyn (NYC) cuya misión es “inspirar y fomentar el liderazgo para la paz y la justicia”.

Según la Policía de Nueva York, la estudiante fue atacada dentro de la escuela “El Puente Academy for Peace and Justice” situada en 250 Hooper St cerca de la avenida Marcy en Williamsburg, alrededor de las 12:20 p.m. del martes.

La policía recuperó un cuchillo de cocina en el lugar de los hechos. La joven presentaba heridas de arma blanca en la pierna y el brazo. Los servicios de emergencia la trasladaron rápidamente al hospital NYU Langone-Cobble Hill en condición estable.

Una mujer que vive frente a la escuela observó cómo la policía invadía el edificio. “Es la típica escuela secundaria con chicos yendo y viniendo, pero de repente había policías por todas partes”, declaró a Daily News la testigo, quien pidió permanecer en el anonimato. “Sacaron a una chica en camilla hacia la ambulancia. Es una locura. ¿De dónde saca un chico un cuchillo para llevarlo a la escuela?”.

Sanaa Thompson, adolescente de 18 años, fue arrestada y acusada de agresión, posesión ilegal de un arma y amenazas. La sospechosa reside en Williamsburg Houses, un complejo de viviendas públicas (NYCHA) situado a pocas manzanas de la escuela. Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

El Departamento de Educación (DOE) de la ciudad de Nueva York está investigando el incidente, según un portavoz. “Este acto de violencia sin sentido es profundamente preocupante y no será tolerado”, declaró Isla Gething. “El personal escolar y los agentes de seguridad intervinieron de inmediato, siguiendo todos los protocolos de seguridad. Afortunadamente no se reportaron lesiones que pusieran en peligro la vida. Estamos llevando a cabo una investigación exhaustiva, tomando todas las medidas necesarias y brindando el apoyo adecuado a la comunidad”.

La violencia escolar no es inusual en Nueva York. En abril un alumno de 15 años sufrió cortes en el rostro y el cuello en su escuela secundaria en El Bronx (NYC). En marzo una escuela secundaria en el Lower East Side de Manhattan entró en confinamiento cuando agentes de Seguridad Escolar del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) arrestaron a un alumno de 16 años que fue a clases portando un arma de fuego cargada. Ese arresto se produjo un día después de que una niña de 11 años fuese arrestada por apuñalar a un alumno de 12 dentro de su secundaria en El Bronx.

En septiembre un estudiante de 16 años fue arrestado con una pistola encontrada en su mochila apenas dos horas después de amenazar en redes sociales con disparar en su escuela secundaria en Queens (NYC). En octubre de 2023 un alumno de 13 años murió apuñalado por otro menor al salir de clases, dentro de un bus MTA en Staten Island (NYC).

A pesar de que NYC reporta una cifra récord a la baja de homicidios y tiroteos, la violencia con armas de fuego y blancas sigue siendo constante. Algunas víctimas son alcanzadas al azar en calles, escuelas, el transporte público, edificios, negocios y hasta dentro de hospitales. Los enfrentamientos suelen estar vinculados con batallas entre pandilleros por el territorio y los sospechosos a veces se incriminan al alardear y publicar sobre sus crímenes en las redes sociales.