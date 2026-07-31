La gran renovación de Chili’s: la cadena apuesta por la nostalgia en sus locales

Luego de que a comienzos de julio Chili’s reinaugurara restaurantes en siete estados del país con un nuevo concepto que trae de vuelta sus icónicas cabinas rojas y diseños inspirados en azulejos de la cerámica del suroeste estadounidense, la compañía inicia un plan de remodelación que incluye el 10% de sus cerca de 1200 locales en el país cada año hasta culminar con todos.

Chili’s hace un guiño a la nostalgia retomando elementos decorativos de sus inicios. Los primeros siete restaurantes remodelados el 1 de julio están ubicados en:

Fayetteville, Arkansas

Monrovia, California

Kennesaw, Georgia

Lake Charles y Baton Rouge, Louisiana

Greensboro, Carolina del Norte

Cookeville, Tennessee

El Paso, Texas

Los elementos clave del nuevo diseño

Entre los cambios más emblemáticos de esta remodelación de restaurantes a gran escala destacan:

Cabinas rojas retro que apelan a la memoria visual de la marca.

que apelan a la memoria visual de la marca. Mesas con azulejos y detalles en cerámica del suroeste estadounidense .

y detalles en . Barras renovadas acompañadas por letreros de neón.

Una mirada a los orígenes de Chili’s

Además de disfrutar el menú de Chili’s, los clientes podrán disfrutar de los elementos decorativos inspirados en los orígenes de esta marca en todos los restaurantes.

Guiños históricos y detalles retro

Según los detalles que ofreció un representante de Chili’s a Fox News Digital, el espacio incluirá elementos como:

Partituras enmarcadas del famoso jingle de las costillas baby back .

del famoso . El menú original de 1975 exhibido en sala.

exhibido en sala. Papel tapiz personalizado con escenas extravagantes, como chiles siendo secuestrados por un OVNI de totopos y una piscina de margaritas.

De la calidad del menú a la transformación del espacio

La apuesta de esta emblemática cadena es invertir para garantizar a los comensales una experiencia gastronómica completa, por lo que no escatiman en detalles que van desde la comida hasta el servicio.

El rediseño llega después de que la cadena invirtiera durante los últimos años en la calidad de la comida y la atención. Ahora, el foco principal se centra en la experiencia en el local.

Cabe destacar que la cadena, antes de iniciar el relanzamiento a nivel nacional, probó varias versiones en cuatro restaurantes del área de Dallas, lo que sirvió como prueba piloto antes de arrancar la remodelación a gran escala.

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