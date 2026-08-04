El Bronx tendrá 96 nuevas viviendas asequibles con servicios sociales: ¡primer palazo!

“De grano en grano llena la gallina el buche”, reza el adagio popular, y la frase parece aplicarse a la estrategia que la administración Mamdani está poniendo en práctica para luchar contra la falta de viviendas asequibles, promoviendo iniciativas en los barrios, con la construcción de decenas de apartamentos, que sumados crean un alivio para miles de neoyorquinos, como acaba de anunciarse en el condado de El Bronx.

Y es que como una manera de lidiar con la crisis de vivienda, que durante años ha golpeado a la Gran Manzana, donde encontrar apartamentos con rentas no muy caras se ha convertido en una odisea, y con casi 100,000 desamparados, el alcalde, Zohran Mamdani anunció un nuevo proyecto para construir 96 unidades asequibles en Hunts Point.

Se trata del proyecto Casanova, una iniciativa junto a The Doe Fund, que arrancó este lunes con el primer palazo oficial, que además contará con servicios de apoyo para los inquilinos que vivan en ese complejo que se levantará en El Bronx para familias desamparadas.

El proyecto forma parte del plan de la administración Mamdani de invertir $1,000 millones de dólares en los próximos dos años fiscales en viviendas con servicios de apoyo in situ, componente del plan “cuadra por cuadra”, lo que representa un aumento del 60%.

“La vivienda asequible con servicios de apoyo es la forma en que construimos una ciudad donde cada neoyorquino pueda vivir con dignidad”, aseguró el mandatario local. “Estamos realizando inversiones históricas en hogares que brindarán a los neoyorquinos la estabilidad que merecen y demostrarán lo que es posible cuando el gobierno enfrenta la crisis de vivienda con urgencia en lugar de excusas”.

Jennifer Mitchell, presidenta y directora ejecutiva de The Doe Fund, que participará en el proyecto, destacó lo urgente que es que en Hunts Point se construyan más viviendas asequible

“Me entusiasma tanto que The Doe Fund inicie las obras de la Casanova Residence y, una vez finalizado el proyecto, espero dar la bienvenida a los inquilinos a esta nueva incorporación a nuestra creciente cartera de propiedades”, aseguró la ejecutiva de la organización que actualmente maneja más de 1,300 viviendas.

“Se trata de viviendas seguras, dignas, asequibles y con servicios de apoyo en toda la ciudad de Nueva York. Un esfuerzo que forma parte de nuestra trayectoria de casi 40 años brindando a los neoyorquinos con antecedentes de falta de vivienda las herramientas necesarias para construir un futuro mejor”, manifestó Mitchell.

De las 96 unidades de vivienda que se construirán, 58 contarán con servicios de apoyo, combinando apartamentos asequibles con servicios sociales en las propias instalaciones para personas y familias que viven con enfermedades mentales, trastornos por consumo de sustancias o afecciones médicas graves que los mantienen incapacitados para trabajar. los otros 38 apartamentos se sortearán en las loterías de la Ciudad para neoyorquinos de bajos recursos.

Dina Levy, comisionada del Departamento de Preservación y Desarrollo de Vivienda (HPD), destacó que la administración municipal necesita seguir promoviendo ese tipo de iniciativas para apoyar a los neoyorquinos con mayor riesgo de quedarse sin hogar y de sufrir desplazamientos.

“Cerca de 100 familias y personas contarán con un lugar seguro y asequible donde vivir. La mayoría de estas viviendas serán de tipo asistido, es decir, contarán con servicios sociales en las propias instalaciones, gestión de casos y capacitación laboral. Este tipo de vivienda ayuda a nuestros vecinos a retomar el rumbo y a llevar una vida digna y plena”, dijo la funcionaria.

El anuncio del alcalde Mamdani de la construcción de 96 nuevas viviendas asequibles en El Bronx también generará nuevos trabajos. Foto Flickr Alcaldía Mamdani. Crédito: Flickr Alcaldía Mamdani | Impremedia

La vicealcaldesa de Vivienda y Planificación, Leila Bozorg, recalcó que los inquilinos del lugar tendrán acceso a servicios integrales en el propio edificio, que incluyen gestión de casos, educación y capacitación laboral, al tiempo que contarán con servicio de banda ancha gratuito de internet, gimnasio, espacios exteriores con jardines y áreas comunitarias.

“Estamos invirtiendo en viviendas asequibles con servicios de apoyo a una escala sin precedentes en toda la ciudad, lo que incluye la creación de nuevas viviendas como Casanova y la prestación de asistencia para la preservación que merecen muchos de los residentes actuales de este tipo de viviendas”, dijo la funcionaria.

Además del impacto en los servicios de apoyo que tendrán los futuros inquilinos del complejo Casanova, el alcalde destacó que el proyecto generará nuevos empleos en la industria de construcción, hecho que beneficia en buena parte a trabajadores de origen inmigrante, buena parte de ellos latinos.

Datos