Anuncian el regreso de dos personajes emblemáticos para “The Mummy 4”

El estreno de la esperada cuarta entrega de “The Mummy” está anunciado para el 15 de octubre de 2027 y, aunque falta mucho tiempo todavía, hay varias noticias que siguen aumentando las expectativas de esta cinta, después de confirmarse el regreso de Brendan Fraser como Rick O’Connell, quien estuvo ausente en la tercera película de la saga.

En esta oportunidad, se confirmaron a dos personajes más que forman parte de los viejos y emblemáticos actores de “The Mummy”, que también se suman a Rachel Weisz, John Hannah y Arnold Vosloo; lo que confirma un reparto que recuperó a la mayoría de sus grandes figuras.

Dos míticos intérpretes se suman a “The Mummy 4”

Los dos actores que confirmaron su regreso a este reparto son Oded Fehr y Kevin J. O’Connor, según lo confirmado por el portal Espinof.

Estos dos actores interpretan a Ardeth Bay, líder de la sociedad secreta de guerreros de élite que juraron proteger para siempre a Egipto de la amenaza de Imhotep, y a Beni, un antiguo compañero de Rick que unía fuerzas con Imhotep y acababa de mala manera; logrando seguir con las buenas noticias relacionadas con esta cinta, de la cual aún se sabe poco, pero de la que muchos están seguros de que será un éxito.

La historia de La Momia sigue

La primera cinta de esta saga fue estrenada en 1999 e inmediatamente comenzaron el trabajo de la secuela “The Mummy Returns“, que fue lanzada en el 2001, representando un éxito a nivel global.

Siete años después (2008) vino la tercera entrega con “The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor” y ahora, casi dos décadas más tarde, un extenso equipo de producción y dirección espera lograr una de las cintas más populares del cine de terror y aventuras en la presente década.

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