Alcalde Mamdani insiste en defender su relación con Trump, quien lo acusa de estar “destruyendo a Nueva York”

«Honesta, directa y productiva», así definió el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, su relación con el mandatario Donald Trump en una entrevista con el programa Meet the Press de NBC News.

La entrevista fue emitida el domingo 19 de abril, pero había sido grabada el miércoles 15. En el ínterin, Trump declaró desde Las Vegas que el alcalde socialista “está destruyendo a Nueva York”, en un giro luego de semanas de aparente buena relación entre ambos, tras meses de acusaciones mutuas el año pasado.

Esa crítica de Trump devino luego de que Mamdani avanzara en proponer un nuevo impuesto a la propiedad de lujo en NYC, conocido como “pied-a-terre tax”, de la mano de la gobernadora Kathy Hochul.

«Él es el presidente de los Estados Unidos de América. Yo soy el alcalde de la ciudad de Nueva York, y sabemos que gran parte de lo que la ciudad necesita depende también de la relación con la administración federal», dijo Mamdani en la entrevista con NBC News con motivo de sus primeros 100 días en el cargo.

Añadió que atribuye en parte su relación -a veces cordial- al hecho de que «la ciudad de Nueva York ocupa un lugar muy especial tanto para él como para mí. Ambos somos de la misma ciudad».

«Nuestras conversaciones no se limitan a la escala típica que se suele tener con el presidente, sino que también son detalladas, abordando incluso aspectos tan específicos como los cambios en las leyes de zonificación en el centro de Manhattan; y eso, creo, demuestra que Donald Trump no es solo el presidente de este país, sino también alguien que ha sido neoyorquino toda su vida, y que tiene un interés personal en esto», agregó el alcalde.

Sobre el nuevo impuesto que enfureció a Trump, Mamdani comentó a Kristen Welker, moderadora de Meet the Press: «Siempre he dicho que creo en la importancia de gravar a los ricos. Esto consiste precisamente en gravar a los ricos».

Trump y Mamdani: entre diplomacia y hostilidad

Trump arremetió el jueves 16 contra el alcalde de NYC por su agenda de “gravar a los ricos”. Durante una mesa redonda celebrada en Las Vegas, el mandatario afirmó sobre Mamdani: “Quiero decir, es un buen tipo. Me llama todo el tiempo para saludar, pero sus políticas no sirven”.

Más temprano ese mismo día, el republicano publicó en las redes sociales que el alcalde Mamdani estaba “destruyendo Nueva York”. “¡Lamentablemente, el alcalde Mamdani está DESTRUYENDO Nueva York! ¡No tiene ninguna oportunidad! Estados Unidos de América no deberían contribuir a su fracaso. La situación solo irá a PEOR. Las políticas de IMPUESTOS, IMPUESTOS e IMPUESTOS son un GRAVE ERROR. La gente está huyendo. Deben cambiar su rumbo, Y RÁPIDO. La historia ha demostrado que ESTAS “COSAS” simplemente NO FUNCIONAN. ¡Gracias por su atención a este asunto! Presidente DJT”.

Al día siguiente, el viernes Mamdani respondió afirmando que 93% de los neoyorquinos apoya el impuesto pied-à-terre, dirigido a los no residentes que adquieren propiedades de lujo en la ciudad, y presagió que esa medida recaudará “$500 millones de dólares cada año”, fondos que se destinarán a financiar “servicios municipales esenciales, tales como cuidado infantil gratuito, calles más limpias y vecindarios más seguros”.

“Tanto el presidente como yo deseamos que esta ciudad prospere. Y esta es la manera de lograrlo”, declaró diplomáticamente Mamdani el viernes 17, citado por ABC News.

Mamdani afirmó haber dejado claro, tanto a Trump como a la opinión pública, que es un “firme partidario de gravar a los ricos”, y que “imponer impuestos a las segundas residencias de no residentes valoradas en más de $5 millones de dólares encaja perfectamente dentro de ese planteamiento”.

También el jueves Mamdani -el primer alcalde musulmán en la historia de NYC- volvió a criticar la guerra contra Irán: “Estamos gastando al menos $500 millones de dólares al día para bombardear a Irán. Imaginen cuántos maestros podríamos contratar, cuántas viviendas públicas podríamos construir, cuántos puentes y carreteras podríamos reparar si destináramos esa cantidad de dinero a mejorar la vida de la clase trabajadora”.

Ambos llevan un año en una compleja relación verbal, con dos encuentros en persona en la Casa Blanca. “Creo que éste alcalde va a hacer cosas realmente geniales”, afirmó Trump sobre Mamdani el 21 de noviembre, tras su primera reunión, luego de meses de ataques mutuos durante la campaña municipal en 2025, cuando el mandatario lo calificó de “extranjero ilegal”, “comunista sin experiencia y con un historial de fracaso total”, amenazó con arrestarlo con ICE y pidió votar por su rival, Andrew Cuomo. Mientras el socialista Mamdani llamó “fascista y déspota” a Trump, incluso tras aquella primera visita.

Pero tras haber calificado a Trump de “déspota” durante su campaña electoral para la alcaldía e intercambiar insultos, Mamdani ha adoptado un enfoque más cordial, visitándolo dos veces en la Casa Blanca, la última vez para pedir apoyo federal a un importante proyecto de vivienda en Queens, el 26 de febrero.

Ademásese día el alcalde aprovechó de solicitarle fructíferamente a Trump la liberación de una estudiante de la Universidad Columbia que había sido arrestada horas antes. Sin embargo, apenas días después condenó sus ataques “ilegales” a Irán.

Para explicar la dicotomía, el alcalde afirmó el 28 de febrero: “Mi relación con el presidente (Trump) siempre ha sido honesta y directa, donde ambos dejamos claros nuestros desacuerdos políticos, tanto en público como en privado, y creo que es importante que conste en acta, dada la magnitud de las consecuencias de las que estamos hablando”.

El mes pasado el gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, advirtió con ironía a Mamdani que no se dejara manipular por Trump al comentar su supuesta relación “amorosa”.