Identificación de votantes en Nueva Jersey reabre el debate tras respaldo de Sherrill

Las declaraciones de la gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, a favor de una eventual ley de identificación de votantes reavivaron el debate sobre cómo garantizar la integridad de las elecciones sin crear obstáculos para los ciudadanos elegibles.

El tema cobró fuerza después de que Sherrill afirmara que estaría dispuesta a respaldar una legislación de este tipo si llegara a su despacho para su consideración. Sus comentarios se ocurrieron semanas después de que su administración informara que un error informático había permitido registrar como votantes a miles de personas que habían indicado que no eran ciudadanos estadounidenses.

Durante el segmento Pregúntale al Gobernador, Sherrill fue consultada sobre si apoyaría algún requisito de identificación para votar. “Si esa fuera la ley que se aprobara aquí, la apoyaría. No tengo ningún problema con la identificación de votantes”, respondió.

La postura de la gobernadora generó reacciones entre organizaciones defensoras del derecho al voto, que expresaron su preocupación ante la posibilidad de que Nueva Jersey avance hacia mayores requisitos para sufragar.

La ACLU de Nueva Jersey, la Liga de Mujeres Votantes de Nueva Jersey y la Conferencia Estatal de la NAACP de Nueva Jersey estuvieron entre las organizaciones que enviaron una carta en la que manifestaron su “profunda preocupación” por las declaraciones de Sherrill.

Lisa Weisberg, abogada supervisora de la ACLU de Nueva Jersey, sostuvo que el problema de este tipo de legislaciones radica en las dificultades adicionales que pueden generar para algunos ciudadanos.

“En pocas palabras, lo que queremos decir es que las leyes de identificación de votantes son una mala política”, afirmó Weisberg, quien argumentó que estos requisitos pueden dificultar la participación electoral y afectar de manera desproporcionada a determinados grupos, entre ellos jóvenes y votantes de color.

La representante de la ACLU también dijo haberse sorprendido por la posición expresada por Sherrill, a quien describió como una gobernadora con una trayectoria destacada hasta ahora.

Mientras los grupos de defensa del voto cuestionan los posibles efectos de una ley de identificación, los republicanos de Nueva Jersey consideran que el respaldo de Sherrill abre la puerta a una discusión que llevan tiempo impulsando.

El senador estatal Michael Testa, republicano de Vineland y copatrocinador de un proyecto de ley que exigiría a los votantes presentar una identificación para sufragar, recibió favorablemente las declaraciones de la gobernadora.

La propuesta contempla documentos como una licencia de conducir válida de Nueva Jersey, una identificación emitida por la Comisión de Vehículos Motorizados o un pasaporte estadounidense.

Testa rechazó que un requisito de este tipo necesariamente implique excluir a ciudadanos que tienen derecho a votar. “No le encuentro sentido a que la gente argumente que esto excluirá a los votantes elegibles”, afirmó.

El legislador sostuvo que la intención de la propuesta es fortalecer la confianza en el sistema electoral y aseguró que no busca impedir que los ciudadanos habilitados puedan participar.

“Quiero ser muy claro: no quiero excluir del voto a nadie que sea un votante elegible. Este proyecto de ley está diseñado para restablecer la confianza en el proceso electoral en el estado de Nueva Jersey”, dijo Testa.

La discusión también plantea interrogantes sobre cómo funcionaría en la práctica cualquier eventual requisito y qué mecanismos se establecerían para las personas que no cuentan con alguno de los documentos contemplados. Entre las preocupaciones planteadas están las posibles dificultades para residentes mayores y otros votantes que no posean una identificación válida.

La oficina de Sherrill respondió a las críticas de las organizaciones y aclaró que la gobernadora mantiene su respaldo a las normas vigentes para la identificación durante el registro electoral, al tiempo que dejó abierta la posibilidad de considerar cambios.

“La gobernadora Sherrill sirvió a nuestro país en el ejército y como funcionaria pública porque cree en el derecho de todo ciudadano a participar en nuestra democracia mediante el voto”, señaló un portavoz.

El representante agregó que Sherrill “apoya las normas actuales que exigen identificación para el registro de votantes” y está dispuesta a evaluar propuestas destinadas a reforzarlas con el objetivo de garantizar elecciones “sólidas y justas”.

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