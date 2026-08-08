Mató a su padre y quemó la casa en Nueva York: policía busca a sospechoso “peligroso y armado”

Continúa la búsqueda activa de Thomas David Ryan, hombre de 32 años, sospechoso de homicidio e incendio de una casa en Greenville, Nueva York.

En las últimas horas la policía confirmó que su padre de 70 años había sido hallado muerto. La investigación comenzó alrededor de las 7:30 p.m. del jueves, cuando los equipos de emergencia acudieron a una vivienda en Greenville Turnpike que estaba envuelta en llamas. Mientras los bomberos combatían el incendio, hallaron sin vida a Robert Ryan (70) en el interior de la casa. La Policía Estatal de Nueva York (NYSP) cree que lo mataron antes de que la vivienda fuese incendiada intencionadamente.

Según la policía, el sospechoso fue visto por última vez en la zona de Greenville Turnpike vistiendo una camiseta negra y pantalones deportivos negros. Las autoridades creen que huyó en el auto de su padre.

La Policía del Estado de Nueva York, en colaboración con nuestros socios de las fuerzas del orden a nivel local, del condado y federal, “continúa investigando activamente este homicidio y sigue todas las pistas disponibles para localizar a Thomas Ryan. Solicitamos a la ciudadanía que se mantenga alerta y notifique de inmediato cualquier avistamiento de Ryan o del vehículo de la víctima: un Toyota Prius gris modelo 2016 (con matrícula de Nueva York HNH7671)”, declaró el capital Brad Natalizio en un comunicado de NYSP.

“Los investigadores han coordinado un amplio esfuerzo conjunto entre múltiples agencias que incluye a departamentos de policía vecinos, centros de análisis delictivo, socios del sector del transporte y recursos aéreos para localizar al sospechoso. Se debe considerar a Thomas Ryan como una persona armada y peligrosa“, agregó Natalizio.

La policía insta a cualquier persona que lo vea a no acercarse a él y a llamar de inmediato al 911 o comunicarse con la Oficina de Investigación Criminal de la Policía Estatal en Middletown al número 845-344-5300.

Grave enfermedad mental

Stephanie Coiro, hija del occiso, declaró a ABC News su padre era un pilar tanto para la familia como para todas las comunidades de las que formaba parte. “No se merecía esto”.

Pero agregó que esto es algo que su familia temía desde hacía mucho tiempo. Explicó que su hermano padece una enfermedad mental grave y había dejado de tomar su medicación, situación en la que se vuelve peligroso. “Llamó a mi padre y le dijo: ‘Estoy en Plattsburg y perdí mi billete de autobús’. Mi padre fue a buscarlo y lo llevó a su casa, probablemente para que descansara o para evitar el tráfico, y en cuestión de unas pocas horas ocurrió esto”, relató Coiro.

“Tuvo su primer brote a los 16 años; la cobertura de los programas de hospitalización tiene un límite de tiempo y el tratamiento farmacológico solo se puede fomentar hasta los 18 años, momento en el que uno ya toma sus propias decisiones. Y, si sabes algo sobre la esquizofrenia, sabes que la enfermedad te dice que estás bien”, añadió.

Según Coiro la familia había intentado conseguir ayuda para su hermano, pero se toparon con obstáculos; como resultado, él ha entrado y salido de prisión en repetidas ocasiones. “El alcance de las enfermedades mentales es enorme y nuestros sistemas están fallando por todas partes. Si eres parte de una familia que atraviesa esta situación y temes que esto ocurra, alza la voz y lucha con todas tus fuerzas, porque tu peor temor puede hacerse realidad. Yo lo estoy viviendo”, afirmó.

En un caso similar, la semana pasada hubo un ataque armado e incendio intencional en el hogar una familia en Queens (NYC). En general la violencia doméstica y familiar son problemas comunes que se estima afectan a 10 millones de personas en Estados Unidos cada año. Los casos son constante en la ciudad de Nueva York y áreas vecinas, entre parientes, compañeros de vivienda, vecinos y parejas, incluso con víctimas menores de edad. Cada día en NYC se reportan en promedio unos 747 incidentes por violencia doméstica -incluyendo agresiones, abusos, maltratos verbales- y unos 65 homicidios anuales.

En julio, en ese mismo condado, Armel Crawford fue arrestado como sospechoso de haber matado con un machete a su madre, una agente penitenciaria jubilada de 61 años, en su domicilio. Fue el 2do caso similar en pocos días, luego de que Ausha Ramlakhan, inmigrante guyanesa de 60 años, fuese encontrada fatalmente apuñalada por su esposo al llegar a su hogar en Queens. Más tarde su hija Bridgett Ramlakhan (30) fue acusada del crimen, y según su familia “padece esquizofrenia paranoide con trastorno bipolar”.

En febrero Henry McGowan, hombre de Nueva York que estranguló a su padre en un hotel de cinco estrellas en Irlanda, fue declarado “no culpable” por padecer demencia.

En mayo de 2025 fue hallado muerto Matthew Zoll, joven de 23 años que padecía esquizofrenia y que estuvo desaparecido durante 6 meses siendo sospechoso de haber matado a su padre en Long Island (NY). También ese año Vanessa Chendemi (36) se hizo la muerta para salvar su vida, luego de que su hijo quinceañero la hiriera y apuñalara fatalmente a su abuela Concetta Marie Chendemi (56) en la casa de la familia en Selden, Long Island (NY).

En 2023 la muerte de Jarrell Garris, un hombre de 37 años que estaba en libertad supervisada, fue declarada homicidio, días después de que fuese baleado por la policía en un confuso incidente en New Rochelle (NY). Según su familia, Garris padecía esquizofrenia. Un video de cámara corporal del fatal incidente fue divulgado.

Si usted es víctima o sospecha que alguien está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:

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