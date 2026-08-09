Olivia Wilde habla sobre la presión del streaming: “Te sobornan para que no estrenes en cines”

La actriz Olivia Wilde se refirió a la presión que ejercen las plataformas de streaming para evitar que las películas sean estrenadas en cines.

Wilde dirigió y protagonizó la película “The Invite”, la cual se presentó en el Festival de Cine de Locarno. Durante un encuentro con la prensa, Wilde aseguró que las plataformas crean una fuerte presión.

“Te sobornan para que no estrenes la película en cines”, dijo Olivia Wilde en el encuentro con la prensa.

Olivia Wilde afirmó que el supuesto soborno es para los inversores de las películas. “Es un soborno. Te pagan más. No al cineasta, no. Los inversores recibirán mucho más dinero para la plataforma de streaming, y puedes aceptar ese soborno y renunciar a eso si esas son tus prioridades”, explicó Wilde.

Sin embargo, “The Invite” corrió con la suerte de que pudo ser estrenada completamente en salas de cine, algo que fue aprobado por los inversores de la cinta.

“Pero tuvimos mucha suerte de que nuestra financiera me diera la oportunidad de tomar esta decisión, algo que no me tomo a la ligera. Podría haber dicho fácilmente: ‘No, vamos a aceptar una oferta mucho mayor’”, dijo Wilde a los medios.

De acuerdo con la directora, los inversores tomaron la decisión de estrenar la película en cines y no en streaming luego de ver la reacción del público en el Festival de Cine de Sundance, donde se estrenó la cinta a principios de año.

“Pero sabía que ella también había sentido esa increíble reacción que se produjo en Sundance, y que valía la pena invertir en ello. Realmente creíamos que el público merecía descubrirlo juntos”, dijo la actriz.

“The Invite” es el tercer largometraje de Wilde como directora, después de Don’t Worry Darling (2022) y Booksmart (2019) .

Esta es una comedia sobre una pareja que atraviesa dificultades en su matrimonio. Estas dificultades se intensifican cuando organizan una reunión con sus glamurosos vecinos a una cena improvisada. Además de estar protagonizada por Olivia Wilde, también cuenta con la participación de Seth Rogen, Penélope Cruz y Edward Norton.

La cinta recibió una ovación de pie en su estreno en el Festival de Cine de Sundance de 2026.

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