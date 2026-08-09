“The Odyssey” es la película más taquillera en la carrera de Christopher Nolan

“The Odyssey” se convirtió oficialmente en la película más taquillera en la carrera de Christopher Nolan. La adaptación de gran presupuesto de la epopeya atribuida a Homero ha recaudado $1.100 millones de dólares en taquilla.

La película más reciente de Nolan ha sido uno de los mayores éxitos de taquilla del año y el más grande en la carrera de Nolan como director, superando exitosos títulos como “The Dark Knight Rises” .

“The Odyssey” es la primera película en filmarse enteramente con tecnología IMAX. La adaptación cinematográfica de Nolan también se convirtió en el estreno más taquillero de la historia en IMAX, con $289 millones de dólares, superando a “Avatar” de 2009, dirigida por James Cameron, que recaudó $271 millones de dólares.

En lo que va de 2026, “The Odyssey” se convirtió en la segunda película más taquillera del año. La historia de la mitología griega fue superada por “Spider-Man: Brand New Day”, que solo necesitó seis días para superar la barrera de los $1000 millones de dólares en taquilla.

“The Odyssey” ha recaudado 461 millones de dólares en Estados Unidos y 643 millones a nivel internacional, para un total global de 1100 millones de dólares. Todavía falta la recaudación que logrará la película tras su estreno el próximo 14 de agosto en China, el cual es el segundo mercado cinematográfico más importante.

Christopher Nolan ha dirigido grandes éxitos de taquilla a lo largo de su carrera. Las películas “The Odyssey”, “The Dark Knight” y “The Dark Knight Rises”.

Antes de “The Odyssey”, Nolan estrenó “Oppenheimer” (2023), una película biográfica que narra la vida de J. Robert Oppenheimer, el creador de la bomba atómica. La cinta ganó el Óscar a la mejor película y recaudó $975 millones de dólares en taquilla.

Veronika Kwan Vandenberg, presidenta de distribución internacional de Universal, elogió el trabajo de Nolan.

“Un cineasta singular con la trayectoria internacional de Christopher Nolan es la persona idónea para adaptar el antiguo poema de Homero, una de las historias más influyentes y conocidas del mundo. “The Odyssey” es una epopeya global que ha calado hondo en el público de todo el mundo gracias a su enorme envergadura y su visión inquebrantable”.

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