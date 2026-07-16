Capitán marinero abusó de una cadete tras emborracharla: se declaró culpable en Nueva York

John Merrone, capitán de la marina mercante con un historial de acusaciones de agresión sexual que abarca décadas, se declaró culpable en Nueva York de haber emborrachado y violado a una cadete en alta mar.

Merronce asumió sorpresivamente su responsabilidad el miércoles. justo cuando estaba por comenzar su juicio en el Tribunal Federal de Brooklyn. Ahora se enfrenta a una pena de entre 15 y 20 años de prisión cuando se dicte su sentencia el 22 de diciembre, adelantó Daily News.

“El acusado admitió haber abusado de su autoridad como capitán de barco para perpetrar una atroz agresión sexual contra una joven que estaba bajo su supervisión, mientras ella iniciaba su carrera como marinera», declaró el fiscal federal Joseph Nocella, Jr. en un comunicado del Departamento de Justicia (DOJ). “Espero que la declaración de culpabilidad brinde a la superviviente de esta agresión cierto grado de cierre, al saber que el acusado ha rendido cuentas por su conducta despreciable“.

El capitán de un buque mercante de 54 años había sido acusado de drogar y agredir sexualmente a una cadete que se formaba como oficial de la Academia de la Marina Mercante de Estados Unidos y participaba en el programa “Sea Year” (Año en el Mar) con sede en Long Island. Los estudiantes trabajan en buques comerciales para obtener créditos académicos y experiencia.

La agresión ocurrió en septiembre de 2019, durante un encuentro en el camarote de Merrone mientras navegaban. Los fiscales federales afirmaron que atrajo a la víctima y a otra mujer ofreciéndoles refrescos adulterados con alcohol, cuyo consumo está prohibido a bordo- y también drogó sus bebidas.

Ambas perdieron el conocimiento; una de ellas despertó con náuseas y dolor de cabeza, sin pantalones ni ropa interior, y sintiendo molestias que indicaban que había sufrido una penetración vaginal.

Merrone la hizo volver al camarote y al día siguiente le dijo que se habían “divertido la noche anterior” y le pidió repetir el acto. Ella respondió que no recordaba lo sucedido. Él le dijo que “una cosa llevó a la otra” y, cuando ella le manifestó que no había dado su consentimiento, él le ofreció dinero, según documentos presentados por los fiscales federales.

En un escrito judicial los fiscales hicieron referencia a agresiones sexuales contra otras cuatro mujeres -por las cuales Merrone no ha sido formalmente acusado- y solicitaron al juez permiso para presentarlas como prueba de un patrón de conducta de agresión sexual. El juez accedió a la petición mediante una orden emitida en abril.

Según la policía, la mayoría de las abusos sexuales siguen sin denunciarse. Los Institutos Nacionales de Salud (NIH) publicaron un estudio en 2020 que califica la violencia sexual en adultos mayores como “un importante problema de salud pública con un gran impacto en las víctimas y sus pares, sus descendientes y la comunidad”, pero que ha sido poco investigado.

La semana pasada un agente del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) fue arrestado bajo acusaciones de violación y conducta sexual indebida con un familiar menor de edad. Previamente Segundo Pucha Carchi, hombre de 56 años, fue declarado culpable de numerosos cargos por abusar sexualmente repetidamente de una niña y cometer delitos conexos en su intento de encubrir esos crímenes en el condado Westchester (NY).

A fines de junio Danny St. Louis (45) fue condenado a 15 años de prisión seguidos de 10 de supervisión, después de declararse culpable de violación y explotación sexual con fines comerciales de varias víctimas, incluida una niña de 13 años; y Eric McMichael (28) fue sentenciado a 18 años de prisión tras declararse culpable de haber violado a una niña tras seguirla hasta su edificio residencial en East Williamsburg, (Brooklyn, NYC).

También ese mes un ciudadano salvadoreño fue condenado a 16 años de prisión tras declararse culpable del delito de conducta sexual continuada contra su hija menor de edad en un hogar en Long Island (NY). Además un empleado del Servicio Postal (USPS) fue acusado de violación, conducta sexual inapropiada y otros cargos relacionados, por presuntamente agredir sexualmente a dos menores de 15 años en ocasiones distintas en Long Island (NY).

Igualmente en junio José Sáez Jr., pastor cristiano de Nueva York, fue sentenciado tras declararse culpable de haber abusado de un menor y pedir a varios niños que le enviaran fotos y videos sexualmente explícitos, anunció el Departamento de Justicia (DOJ). También Joseph Taylor McKeel, profesor de una escuela pública de Nueva York, se declaró culpable de cargos federales relacionados con pornografía infantil.

En marzo Carlos Aguilar Reynoso, joven originario de Guatemala, fue acusado de la violación de una niña de cinco años en Long Island (NY). En octubre un padre fue condenado tras un juicio por haber abusado sexualmente de su hija menor de edad repetidamente durante aproximadamente un año en Bay Shore, Long Island (NY).

En agosto de 2025 Julian Wachner, director de orquesta y compositor despedido hacía tres años de la histórica Trinity Church de Nueva York, fue acusado de posesión de material de abuso sexual infantil y cocaína, informaron los fiscales de Indianápolis, capital de Indiana.

En julio del año pasado Christopher Terranova fue sentenciado a 40 años de cárcel por haber usado su posición en NYPD para explotar sexualmente a adolescentes en al menos dos estados del país, Nueva York y Texas.

También en 2025 Marilyn Roque fue sentenciada a siete años y medio de prisión tras declararse culpable de traficar sexualmente a una menor salvadoreña y obligarla a trabajar sin remuneración; y José Espinoza fue sentenciado en Manhattan (NYC) por explotar, torturar y violar durante años a una hispana indocumentada de Paraguay, madre soltera de una niña con necesidades especiales.

En marzo de 2025 un abuelo fue sentenciado después de admitir haber abusado sexualmente de su nieta durante años, comenzando cuando ella era una niña, en Long Island (NY). También en esa región en julio de 2024 un hombre se declaró culpable y fue sentenciado por haber abusado por años de su hijastra, desde que era una niña.

En enero de 2024 Angad Beharry, oficial de la policía de Nueva York (NYPD), y Gisianet Christina Chirinos Viloria fueron arrestados y acusados como sospechosos de explotación sexual de una niña de 9 años.

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