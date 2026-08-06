Terapista abusó de adolescente durante sesión en su oficina: acusación en Nueva York

Remington Yhap ha sido acusado de abusar sexualmente de un joven transgénero de 17 años durante una sesión en su consultorio en Manhattan (NYC), según la fiscalía.

Yhap, terapista de 47 años, presuntamente agredió al joven en su consultorio en Midtown, alrededor de las 2:00 p.m. del 15 de junio. Según la denuncia penal se impuso sexualmente al paciente menor de edad y lo obligó a realizarle un acto sexual.

Yhap, un psicoterapeuta especializado en salud mental LGBTQ+ y cuestiones de sexualidad, atendía al joven desde septiembre de 2025, según su centro de terapia, Liberation Psychotherapy. Fue detenido la semana pasada y acusado de violación, abuso sexual y poner en peligro el bienestar de un menor, señaló PIX11 News.

El acusado compareció ante el tribunal y se declaró “no culpable”. Deberá volver a comparecer el 1 de octubre. Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) cree que podría haber más víctimas. “Esta investigación sigue en curso. La Fiscalía de Manhattan anima a cualquier sobreviviente de agresión sexual a llamar a la Unidad de Violencia Sexual y de Pareja Íntima de la Fiscalía al número 212-335-9373″, declaró un portavoz.

Según la policía, la mayoría de las abusos sexuales siguen sin denunciarse. Los Institutos Nacionales de Salud (NIH) publicaron un estudio en 2020 que califica la violencia sexual en adultos mayores como “un importante problema de salud pública con un gran impacto en las víctimas y sus pares, sus descendientes y la comunidad”, pero que ha sido poco investigado.

En 2006 el Departamento de Justicia (DOJ) creó el Project Safe Childhood (Proyecto Niñez Segura), una iniciativa nacional para combatir la creciente epidemia de explotación y abuso sexual infantil. El Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC) alertó desde 2020 sobre un aumento en los casos de pornografía infantil por el mayor tiempo de adultos y niños en línea usando las redes sociales.

Recientes denuncias de abuso sexual

La semana pasada Stephen Charles, hombre de 43 años, fue arrestado como sospechoso de haber abusado sexualmente de 6 personas, la mayoría menores de edad, en El Bronx (NYC). También el FBI está buscando desde hace meses al mexicano Édgar Lázaro Castillo, entrenador de voleibol en Nueva York, como sospechoso de haber explotado sexualmente de adolescentes durante un lapso que podría superar los 15 años.

A mediados de julio Edixon Briceño Montilla, inmigrante de 28 años, fue arrestado en Brooklyn (NYC) como sospechoso de producir pornografía infantil y luego subir las imágenes a la dark web (red oscura). También ese mes un agente del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) fue arrestado bajo acusaciones de violación y conducta sexual indebida con un familiar menor de edad. Previamente Segundo Pucha Carchi, hombre de 56 años, fue declarado culpable de numerosos cargos por abusar sexualmente repetidamente de una niña y cometer delitos conexos en su intento de encubrir esos crímenes en el condado Westchester (NY).

El mes pasado Joseph Taylor McKeel, profesor de una escuela pública de Nueva York, se declaró culpable de cargos federales relacionados con pornografía infantil. En febrero Bond Ng, subdirector de una escuela pública en Queens (NYC), fue arrestado bajo cargos federales como sospechoso de tener un lucrativo negocio prostituyendo a una estrella porno en línea de California.

Igualmente ese mes dos ex guardias de prisiones fueron sentenciados en casos separados de pornografía infantil en Nueva York. En enero Alex Torres López fue acusado en Nueva Jersey de agresión sexual y múltiples cargos de poner en peligro el bienestar de un menor relacionados con la posesión y distribución de material de abuso sexual infantil.

En diciembre Logan Oliveira, joven de 23 años, se declaró culpable de cargos relacionados con material de abuso sexual infantil en Nueva Jersey. Además Mark Paulino, ex maestro de primaria que se disfrazaba de Santa Claus para fotografías y eventos locales, fue arrestado como sospechoso de poseer y difundir pornografía infantil en internet.

En agosto de 2025 Julian Wachner, director de orquesta y compositor despedido hacía tres años de la histórica Trinity Church de Nueva York, fue acusado de posesión de material de abuso sexual infantil y cocaína, informaron los fiscales de Indianápolis, capital de Indiana. También ese mes Alejandro Santos, asistente escolar que estuvo encargado del cuidado de alumnos con discapacidad en El Bronx (NYC), fue procesado como sospechoso de poseer pornografía infantil, incluyendo miles de videos, fotos y archivos que mostraban a bebés y niños pequeños siendo abusados ​​sexualmente, según fiscales federales.

En julio del año pasado Haitham Altartir, profesor religioso que sirvió como mentor de un estudiante de 14 años en el Centro Islámico del condado Passaic de Nueva Jersey, fue acusado de abusar sexualmente de un alumno adolescente y mostrarle un arma cargada, según documentos judiciales.

En junio de 2025 Anamaría Milazzo fue despedida de su trabajo como empleada escolar y acusada de presuntamente enviar fotos de desnudos a un menor de 14 años en Elmira (NY). Igualmente ese mes Renee Hoberman, terapeuta de niños en Long Island (NY), se declaró culpable de distribución de pornografía infantil, anunció la Fiscalía Federal del Distrito Este.

En marzo de 2025 un abuelo fue sentenciado después de admitir haber abusado sexualmente de su nieta durante años, comenzando cuando ella era una niña, en Long Island (NY). También en esa región en julio de 2024 un hombre se declaró culpable y fue sentenciado por haber abusado por años de su hijastra, desde que era una niña.

En 2025 Daniel James Halloran, ex concejal republicano de la ciudad de Nueva York que cumplió condena en una prisión federal por un esquema de sobornos, fue arrestado en Miami por cargos de pornografía infantil. También José Sáez Jr., joven pastor de una iglesia cristiana en Long Island (NY), se declaró culpable en el Tribunal Federal de Central Islip de explotación sexual infantil por solicitar contenido en un servicio de mensajería encriptada donde mantuvo conversaciones obscenas con menores de edad.

En septiembre de 2024 David Burgos Collazo fue sentenciado en Brooklyn a 45 años de cárcel por atraer a varios menores para que le enviaran fotografías y vídeos explícitos haciéndose pasar por un agente de modelos. En enero de ese año un hombre mayor residente del condado Westchester (NY) fue acusado bajo cargos federales de explotación sexual de menores usando la aplicación Snapchat.

En enero de 2020 una joven fue hallada muerta en Nueva Jersey meses después de estar desaparecida; en el ínterin su ex novio había confesado el homicidio antes de quitarse la vida, estando en libertad bajo fianza por cargos de pornografía infantil.

Si usted es víctima o sospecha que alguien está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:

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