Guillermo del Toro inspira el nombre de un “hongo zombi” descubierto en México

Un total de seis tipos de “hongos zombis” fueron descubiertos por investigadores en México y uno de ellos fue nombrado en honor al cineasta mexicano Guillermo del Toro.

El científico de la Universidad de Guadalajara, César Ballesteros, investigó y documentó el comportamiento de seis especies de hongos nativos de México llamados ‘entomopatógenos’ que infectan a hormigas y arañas hasta tomar el control de su comportamiento por cerca de un año. La idea de nombrar uno de esos hongos como el director de cine es por su conocida fascinación por las criaturas monstruosas, lo que ha inspirado la mayoría de sus películas.

“Cuando ingresa al cuerpo de la hormiga, empieza a producir una sustancia, que son metabolitos especializados que interactúan con el sistema nervioso de las hormigas y modifican su comportamiento, y el hongo las hace caminar de manera errática”, explicó Ballesteros, según reseña EFE.

Como si de una película se tratara, Ballesteros afirma que los hongos obligan a las hormigas a ir a “cementerios”, lugares cuyas condiciones de luz y humedad son propicias para infectar a otros insectos.

“Son una especie de cementerios donde se acumulan los cadáveres de hormigas, y en ese lugar la hormiga realiza su último movimiento, que es aferrarse con sus mandíbulas y sus patas al sustrato, que son la corteza de algunos árboles, las hojas o la parte inferior de las rocas. Entonces, la hormiga muere y el hongo empieza a desarrollarse”, explicó.

Ballesteros explicó que decidió nombrar uno de los hongos como el director de cine por su carrera y legado. “Porque él es de Jalisco, es egresado de la Universidad de Guadalajara y, por todo el trabajo que ha hecho en el cine con el tema del terror y la fantasía, ¿qué más que dedicarle una especie de hongo que la ciencia denomina como zombie, no? Además, se asemeja a los personajes que ha creado en su carrera”, explicó el investigador.

La manera en la que actúan estos hongos zombis parásitos basó la historia del videojuego y la posterior serie televisiva “The Last of Us” está basada en ellos, señaló Ballesteros.

El científico explicó lo que este descubrimiento representa para la ciencia mexicana. “Son las primeras especies que se describen para México; solamente había una que se llama ‘cordyceps mexicana’, que ataca a las mariposas. Era la única descrita para México y ahora aportamos este trabajo donde se describen seis especies exclusivas de México”, señaló.

Ballesteros señaló que este hongo puede ser utilizado para beneficio humano en el tratamiento de diversas enfermedades. Aunque aclara que todavía falta mucha investigación al respecto.

Guillermo del Toro es uno de los cineastas más reconocidos de México y del cine contemporáneo. Algunas de sus películas más reconocidas son “Pan’s Labyrinth” (2006), “The Shape of Water” (2017), “Pinocchio” (2022) y “Frankenstein” (2025).

Del Toro ganó un premio Oscar en la categoría Mejor Película y Mejor Director por “The Shape of Water” y también en la categoría Mejor Película de Animación “Pinocchio”.

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